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Sökeli Gazeteciler 24 Temmuz nedeniyle çelenk sundu

AYDIN HABERLERİ  | 24.07.2020 15:29 | Son Güncelleme

Söke’de Aydın Gazeteciler Cemiyeti (AGC) Söke Şubesi ve Aydın Büyükşehir Gazeteciler Cemiyeti (ABGC) Söke Temsilciliği üyesi gazeteciler, 24 Temmuz Basın Bayramı nedeniyle çelenk sundu.Atatürk anıtına çelenk sunumunun ardından saygı duruşu yapıldı.

Sökeli Gazeteciler 24 Temmuz nedeniyle çelenk sundu

Söke’de Aydın Gazeteciler Cemiyeti (AGC) Söke Şubesi ve Aydın Büyükşehir Gazeteciler Cemiyeti (ABGC) Söke Temsilciliği üyesi gazeteciler, 24 Temmuz Basın Bayramı nedeniyle çelenk sundu.
Atatürk anıtına çelenk sunumunun ardından saygı duruşu yapıldı. Çelenk sunumunda Sökeli gazetecileri Söke Ticaret Odası Meclis Başkanı Veysel Kara ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Erdinç Algür yalnız bırakmadı.
AGC Söke Şube Başkanı Ali Esmer yaptığı konuşmasında yerel basının zor şartlarda görevini yerine getirmeye çalıştığını ancak sıkıntıların her geçen gün daha da büyüdüğünü söyledi. Yerel basının güçlenmesi için gerekli yasal düzenlemelerin yapılması gerektiğini dile getiren Ali Esmer; “Pandemi dönemindeki ekonomik zorlu süreç özellikle yerel basını yaraladı. Diğer meslek gruplarına, yaygın medyaya sağlanan imkanlar yerel basına sunulmadı” dedi.
ABGC Söke Temsilcisi Levent Tuncer ise yaptığı konuşmada; “ Her yıl aynı gün benzer sorunları dile getiriyoruz. Artık basın camiası için gerekli yasal düzenlemelerin yapılmasını, basın mensuplarının daha rahat ve ferah ortamda görev yapmalarını diliyoruz” dedi.

Sökeli Gazeteciler 24 Temmuz nedeniyle çelenk sundu

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İmsak
04:19
Sabah
05:58
Öğle
13:20
İkindi
17:11
Akşam
20:32
Yatsı
22:05

Aydın Nöbetçi Eczaneler24 Temmuz Cuma

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Özge Yaşar Eczanesi
Merkez
Pınar Eczanesi
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Tralles Eczanesi
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