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Sökespor yönetimi basın mensuplarıyla bir araya geldi

AYDIN HABERLERİ  | 14.09.2020 13:13 | Son Güncelleme

Bölgesel Amatör Lig (BAL) de mücadele eden Sökespor’un yönetimi, gerçekleştirilen toplantıda basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Sökespor yönetimi basın mensuplarıyla bir araya geldi

Bölgesel Amatör Lig (BAL) de mücadele eden Sökespor’un yönetimi, gerçekleştirilen toplantıda basın mensuplarıyla bir araya geldi. Yapılan toplantıda Onur Kara başkanlığında yeni sezon öncesi yapılan çalışmalarla ilgili bilgiler verildi.
Toplantıda ilk açıklamayı Sökespor Kulüp Başkanı Onur Kara yaptı. Göreve geldikleri ilk günden bu yana Söke’nin yerel basın mensuplarından büyük destek gördüklerini belirten Kara, basın camiasına teşekkür etti. Sökespor’un markalaşması adına adımlar attıklarını dile getiren Kara; “İşlerim dolayısıyla Söke dışında olduğum süreçte yönetim kurulundaki arkadaşlarımız ilçe genelinde ziyaretlerini sürdürdüler. Özveri ile çalışan bir yönetim kurulumuz var. Söke halkından çok olumlu geri dönüşler alıyoruz. Takımına sahip çıkan halkımıza da çok teşekkür ediyorum” dedi.
“Transferde ödeme sıkıntısı yok”
Kongreden bu yana yapılan çalışmalar ile ilgili bilgiler veren Sökespor Kulüp Sözcüsü Erol Özhavutçu, “Taraftar kartı ile işe başladık. Kartlara yoğun ilgi oldu ve satışlarımız devam ediyor. Kulüp yönetimi olarak çeşitli ziyaretler gerçekleştirdik. Sökespor Store mağazası için Söke Belediye Başkanımız Levent Tuncel ile görüşmemiz oldu. Bu konuda çalışmalar bitmek üzere. Sökespor’a gelir sağlayacak otopark alanları ile ilgili de çalışmalarımız devam ediyor. Yeni sezon öncesi transfer komitesi çok titiz bir çalışma yürüttü. Transferde ödemeler konusunda sıkıntımız yok. Futbolcular ve teknik heyete ödemeler yapılmış durumda” dedi.
“Taraftar Kartlardan şu ana kadar 80 Bin TL”
Sökespor taraftar kartı satışları ile ilgili bilgi veren Sökespor Kulüp Müdürü Yağız Pullukçu, 5 bin adet taraftar kartı basıldığını bunun 2 bin 600 adet civarında satışının yapıldığını söyledi. Sökespor protokol tribünü için gold kart satışlarında 45 koltuktan yarısını sattıklarını belirten Pullukçu; “Taraftar kartlarına ilgi bizleri oldukça memnun ediyor. Maçlar başlamamasına rağmen şu ana kadar kart satışlarından yaklaşık 80 Bin TL tutarında gelir elde ettik” dedi.
“Store Mağazası çalışması son aşamada”
Toplantında önemli bir ayrıntıya dikkat çekilirken, Sökespor ürünlerinin sadece yönetim ve yönetim tarafından belirlenen noktalarda satıldığı ifade edildi. Sökespor Store mağazasının bu anlamda önemli olduğuna vurgu yapılırken; Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel’in bu konuda destek verdiği, Store mağazası için belediye dükkanlarından birinin tahsis edileceği, konuyla ilgili çalışmanın kısa süre içinde tamamlanacağı açıklandı.
“Formalar Başkan Tuncel’den”
Genç, tutkulu, spor ve futboldan anlayan bir yönetimin iş başında olduğunu belirten Sökespor Kulüp yöneticisi Kasım Üzüm ise “Bu yönetimin yanında Söke’de sporun içinden gelen bir Belediye Başkanı var. Belediye Başkanımız Levent Tuncel bize her konuda destek oluyor. Yeni sezonun forma, yağmurluk, antrenman formalarının tamamı Belediye Başkanımız Levent Tuncel tarafından karşılandı. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Sökespor’un bu yıl şampiyon olmaması için bir neden yok” dedi.
Yeni sezon için hazırlıkların tamamlandığını belirten Sökespor Kulüp Başkanı Onur Kara, maçların başlayacağı tarihin federasyon tarafından açıklanmasını dört gözle beklediklerini ifade etti.

Sökespor yönetimi basın mensuplarıyla bir araya geldi

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