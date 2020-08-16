YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bingöl
  4. Solhan Spor’a destek ziyareti

Solhan Spor’a destek ziyareti

BİNGÖL HABERLERİ  | 16.08.2020 12:59 | Son Güncelleme

Bingöl’ün voleybol temsilcisi Solhan Spor’a sosyal medya fenomenleri tarafından destek ziyareti gerçekleştirildi.Bingöl’de sosyal medyayı aktif kullanıp içerik üreten sosyal medya fenomenleri Efeler ligi hazırlıklarını sürdüren Solhan Spor’u ziyaret etti.

Bingöl’ün voleybol temsilcisi Solhan Spor’a sosyal medya fenomenleri tarafından destek ziyareti gerçekleştirildi.
Bingöl’de sosyal medyayı aktif kullanıp içerik üreten sosyal medya fenomenleri Efeler ligi hazırlıklarını sürdüren Solhan Spor’u ziyaret etti. Takıma çiçek taktim eden fenomenler, sezon boyunca takıma destek vereceğini dile getirdi. Ziyaret sonrasında takım ve fenomenler arasında kısa bir dostluk maçı da yapıldı.
Öte yandan Solhan Spor’un Fenerbahçe, Galatasaray ve İstanbul BŞB. takımları ile yapacağı hazırlık maçı için İstanbul’a gideceği öğrenildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!
Bir kahreden haber de Bingöl'den!Bir kahreden haber de Bingöl'den!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kontrolden çıkan otomobil devrildi: 3 yaralı

Kontrolden çıkan otomobil devrildi: 3 yaralı

Bursa'da bıçaklı kavga: 1 ölü, 3 yaralı

Bursa'da bıçaklı kavga: 1 ölü, 3 yaralı

Kayserispor’da neşeli idmanı

Kayserispor’da neşeli idmanı

Uşak’taki cinayet zanlısı tutuklanarak cezaevine gönderildi

Uşak’taki cinayet zanlısı tutuklanarak cezaevine gönderildi

Düzce Belediyesi esnafa 45 milyon lira borç ödedi

Düzce Belediyesi esnafa 45 milyon lira borç ödedi

Devrilen iş makinesinin altında kalan 1 kişi yaralandı

Devrilen iş makinesinin altında kalan 1 kişi yaralandı

Bingöl Namaz Vakitleri 16 Ağustos Pazar

İmsak
03:54
Sabah
05:26
Öğle
12:27
İkindi
16:14
Akşam
19:19
Yatsı
20:45

Bingöl Nöbetçi Eczaneler16 Ağustos Pazar

Bingöl Eczanesi
Merkez
Uydukent Eczanesi
Merkez
Ulaş Eczanesi
Genc
Karlıova Eczanesi
Karliova
Solhan Eczanesi
Solhan
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.