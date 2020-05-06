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Solhan’da heyelan yolu kapattı

BİNGÖL HABERLERİ  | 06.05.2020 16:31 | Son Güncelleme

Bingöl’ün Solhan ilçesinde heyelan nedeniyle 4 mezranın yolu birden kapandı, ekipler çalışmalara başladı.Alınan bilgiye göre, İlçeye bağlı Arslanbeyli köyü Konakbaşı mezrası yolunda heyelan meydana geldi.

Bingöl’ün Solhan ilçesinde heyelan nedeniyle 4 mezranın yolu birden kapandı, ekipler çalışmalara başladı.
Alınan bilgiye göre, İlçeye bağlı Arslanbeyli köyü Konakbaşı mezrası yolunda heyelan meydana geldi. Dağdan parça kopmuş şekilde yola düşen toprak kütleleri ve kayalar nedeni ile yol ulaşıma kapandı. Yolun kapanması ile 4 mezranın köy ve ilçeyle olan araç ulaşımı da kesildi. Köylülerin durumu Özel İdaresine bildirmesi üzerine ekipler, bölgeye giderek yol açma çalışmalarına başladı.
Aşırı yağış nedeniyle toprak kayması devam ettiğinden olası bir tehlikenin meydana gelmemesi için belli aralıklarla çalışmaların sürdürüldüğü öğrenildi.

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Hayal Eczanesi
Merkez
Volkan Eczanesi
Merkez
Murat Eczanesi
Genc
Karlıova Eczanesi
Karliova
Sağlık Eczanesi
Solhan
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