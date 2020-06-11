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Solhanspor Erkek Voleybol Takımı'nda transfer

BİNGÖL HABERLERİ  | 11.06.2020 17:57 | Son Güncelleme

Solhanspor Erkek Voleybol Takımı'nda transfer

BİNGÖL (AA) - Voleybolda, AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Solhanspor, Brezilyalı pasör çaprazı Matheus Krauchuk ile sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, tecrübeli antrenör Ahmet Reşat Arığ ile yeni sezona hazırlanan Bingöl temsilcisi, kadrosunu güçlendirme çalışmalarına devam ediyor.

Yeşil-beyazlılar, 23 yaşında ve 2.01 metre boyundaki Brezilyalı pasör çaprazı Krauchuk'la anlaştı.

Açıklamada, görüşlerine yer verilen Kulüp Başkanı Sebahattin İslamoğlu, 2020-2021 sezonu hazırlıklarına antrenör Ahmet Reşat Arığ ile anlaşarak başladıklarını anımsattı.

Yeni hoca ve ekip arkadaşlarıyla transfer çalışmalarını sürdürdüklerini aktaran İslamoğlu, "Brezilyalı pasör çaprazı Matheus Krauchuk ile anlaştık. Böylece transferlerimizi açıklamaya da başladık. Anadolu'ya renk katacak ve gençlerimize örnek teşkil edecek bir ekiple yeni sezonda voleybolseverler ile buluşmayı hedefliyoruz. Sürecin hayırlı geçmesini diliyorum." ifadelerini kullandı.

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