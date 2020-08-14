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Solhanspor, yeni sezon öncesi destek bekliyor

BİNGÖL HABERLERİ  | 14.08.2020 16:18 | Son Güncelleme

Solhanspor Erkek Voleybol Takımı'nın antrenörü Ahmet Reşat Arığ: - "Sahaya çıkıp birtakım ufak tefek sıkıntılardan dolayı performanslarımızın düşük olması, başarı elde edemememiz bizi çok üzecektir"

BİNGÖL (AA) - Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin yeni ekiplerinden Solhanspor, yeni sezon öncesi yaşadığı ekonomik sıkıntılar nedeniyle destek bekliyor.

Solhanspor Antrenörü Ahmet Reşat Arığ, yaptığı açıklamada, Anadolu kulüplerinde zaman zaman sorunların olabileceğini ve birtakım sıkıntılarla karşılaşacağını bilerek geldiğini söyledi.

"Küçük bir şehrin, çok büyük hikayesi olan bir takıma geldim." diyen Arığ, Solhanspor'un sadece Bingöl'ün değil Doğu Anadolu'nun bir takımı olduğunu belirtti.

Ahmet Reşat Arığ, "Geldiğimiz noktada 25 gündür çok yalnız kaldığımızı fark ettik. Öncelikle çok büyük problemlerimiz yok ama birtakım insanların fedakarlık yapması gerekiyor. Bu problemleri çözemediğimizi gördük. Dolayısıyla ileride çok daha büyük sıkıntılara neden olup performansımızı etkileyecek noktaya geleceğinden dolayı yöneticilerimizle görüşmek istedik." diye konuştu.

Tüm Bingöllülerin takıma destek olması ve sahiplenmesi gerektiğini vurgulayan Arığ, şunları kaydetti:

"Şahısların tek başına bunların altından kalkması mümkün değil çünkü oynadığımız lig voleybol liglerinin en üstü. Dolayısıyla hem maddi hem manevi çok büyük sorumluluklar getiriyor. Bu konuda bütün herkesin desteği çok önemli. Biz sadece sportif anlamda değil hem coğrafi hem de kültürel alanda bu memleketi temsil edeceğimize inanıyoruz, sorumluluklarımızı biliyoruz. Sahaya çıkıp birtakım ufak tefek sıkıntılardan dolayı performanslarımızın düşük olması, başarı elde edemememiz bizi çok üzecektir. Yerel yöneticilerin, siyasilerin, desteği çok önemli. Eğer onlar destek olursa ki çok büyük bütçeler değil bunlar. 25 gündür antrenmanlarda yatılı okulun toplarını kullanıyoruz. Birçok kondisyon malzemelerine ulaşmış değiliz. Ayrıca üst liglerde çok önemli olan video analizleri ile ilgili materyaller yeni elimize ulaştı. Ufak tefek desteklerle insanlarımızın beklentilerine karşılık vereceğimize inanıyoruz."

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