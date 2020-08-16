YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Manisa
  4. Soma Belediyesi’nin projesi Zafer Kalkınma Ajansı tarafından kabul edildi

Soma Belediyesi’nin projesi Zafer Kalkınma Ajansı tarafından kabul edildi

MANİSA HABERLERİ  | 16.08.2020 15:08 | Son Güncelleme

Soma Belediyesi tarafından ilçede yaşayan kadınlara yönelik eğitimler verilerek kendi işini kurma ve iş gücüne katılmalarını sağlamak amacıyla hazırlanan “Soma’da Kadın’ın Adı Var” projesi Zafer Kalkınma Ajansı tarafından kabul edildi.Soma Belediyesi tarafından “Soma’da Kadın’ın Adı Var” projesi hayata geçiriliyor.

Soma Belediyesi’nin projesi Zafer Kalkınma Ajansı tarafından kabul edildi

Soma Belediyesi tarafından ilçede yaşayan kadınlara yönelik eğitimler verilerek kendi işini kurma ve iş gücüne katılmalarını sağlamak amacıyla hazırlanan “Soma’da Kadın’ın Adı Var” projesi Zafer Kalkınma Ajansı tarafından kabul edildi.
Soma Belediyesi tarafından “Soma’da Kadın’ın Adı Var” projesi hayata geçiriliyor. Proje ile Somalı kadınlara yönelik eğitim faaliyetleri düzenlenerek kendi işlerini kurmaları ve iş gücüne katılmaları hedefleniyor. 1 milyon 500 bin TL tutarında hibe alan projeyle ilgili bilgi veren Soma Belediye Başkanı Ali Tulup, “Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen 2020 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) sonuçları 13 Ağustos’ta ilan edildi. Zafer Kalkınma Ajansı TR33 Bölgesi adına sunduğu 12 projenin birisi olan ve başvuru sahibi Soma Belediye Başkanlığı olan ‘Soma’da Kadın’ın Adı Var’ projemiz kabul edilerek destek almaya hak kazandı. Zafer Kalkınma Ajansı tarafından sunulan proje desteklenerek 2 milyon 57 bin 342 TL bütçesinin yüzde 72,91’üne karşılık gelen 1 milyon 500 bin TL tutarında hibe desteği almaya hak kazanıldı. Bununla birlikte, kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerinden kurum ve kuruluşların işbirliğinde yürütülecek proje kapsamında eğitim faaliyeti gerçekleştirilerek, istihdama yönelik eğitimler verilmesi, eğitim alanların istihdam ya da kendi işini kurma suretiyle iş gücüne katılım sağlaması ve atıl kamu binasının ekonomiye kazandırılması sağlanacaktır. Projenin onay noktasında nihai karar mercii olan Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mustafa Varank’a, desteklerinden dolayı AK Parti Manisa Milletvekilimiz Mehmet Ali Özkan’a, Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğümüze, Manisa Valiliğimize, Soma Kaymakamlığımıza, proje boyunca desteklerini bizlerden esirgemeyen tüm proje ekibine, toplamda 557 bin 342 TL eş finansman desteği sağlayan Demiraxport-Fernas, İmbat, Kolin, Soma Çimento, Soma Bel. AŞ.’ye, proje ortaklarımız olan Soma Kadın Kooperatiflerine ve projenin gerçekleşmesi için kamu binalarını tahsis eden EÜAŞ Genel Müdürlüğüne teşekkür ederiz” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERPınar Altuğ'u kızdıran yorumPınar Altuğ'u kızdıran yorum
Dev lahanayı görenler inanamadıDev lahanayı görenler inanamadı

En Çok Okunan Yerel Haberler

Şanlıurfa'da devrilen otomobilin sürücüsü öldü

Şanlıurfa'da devrilen otomobilin sürücüsü öldü

Kayserispor’da neşeli idmanı

Kayserispor’da neşeli idmanı

GÜNCELLEME - Zonguldak'ta koyda mahsur kalan 8 kişi kurtarıldı

GÜNCELLEME - Zonguldak'ta koyda mahsur kalan 8 kişi kurtarıldı

Mamak’ta 24 dönümlük lavanta bahçesi

Mamak’ta 24 dönümlük lavanta bahçesi

Türkiye’nin ilk sağlık müzesinde sona doğru

Türkiye’nin ilk sağlık müzesinde sona doğru

Kayserispor Mensah için ’Tamam’ dedi

Kayserispor Mensah için ’Tamam’ dedi

Manisa Namaz Vakitleri 16 Ağustos Pazar

İmsak
04:47
Sabah
06:18
Öğle
13:20
İkindi
17:06
Akşam
20:11
Yatsı
21:36

Manisa Nöbetçi Eczaneler16 Ağustos Pazar

Çağrı Eczanesi
Merkez
Gözdem Eczanesi
Merkez
Melek Eczanesi
Merkez
Kutay Eczanesi
Turgutlu
Yılmaz Eczanesi
Turgutlu
Değirmenci Eczanesi
Akhisar
Nurcan Eczanesi
Akhisar
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Muhtarlar yol çalışmasından memnun

Muhtarlar yol çalışmasından memnun

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Akhisar ring yolunda üst yapı çalışması devam ediyor

Akhisar ring yolunda üst yapı çalışması devam ediyor

Adnan Menderes Caddesinde sona gelindi

Adnan Menderes Caddesinde sona gelindi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.