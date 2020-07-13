Soma İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne Bekir Çakmak getirildi

Soma İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü görevine atanan Bekir Çakmak görevi Halil Can’dan devraldı.

Soma İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nde gerçekleştirilen devir teslim töreninde konuşan Halil Can, “Şube müdürleri bölge hizmeti yer değiştirme işlemleri sonunda yeni görev yerim olan Kırkağaç İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde göreve başlamak üzere, 6 yıldır yürüttüğüm şube müdürlüğü ve yaklaşık 10 ay yürüttüğüm ilçe müdürlüğü görevinden bugün ayrıldım. Bu süreçte desteklerini esirgemeyen başta sayın vekilimiz M.Ali Özkan olmak üzere dayın kaymakamlarıma ve belediye başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Görevi devrettiğim Bekir Çakmak kardeşime başarı ve kolaylıklar diliyorum.” dedi.

Görevi devralan Bekir Çakmak ise Halil Can’a verdiği hizmetten ötürü teşekkür ederek yeni görev yerinde başarılar diledi.

