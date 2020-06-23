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Soma’da aşırı yağış hayatı felç etti

MANİSA HABERLERİ  | 23.06.2020 16:48 | Son Güncelleme

Manisa’nın Soma ilçesinde başlayan yağmur hayatı felç etti.

Manisa’nın Soma ilçesinde başlayan yağmur hayatı felç etti. Turgutalp Mahallesinde Savaştepe kavşağı önündeki yol sular altına kalırken, araçlar geçmekte zorlandı. Turgutalp içerisinde de yağmur akıntısı yoldaki taşları yerinden söktü. Araçlar yollarda kalırken bazı ev ve iş yerlerini ise su bastı.
Soma merkeze yağan yağmur kırsal bölgelerde doluya dönüşürken ekili tarım arazileri doludan zarar gördü. Soma İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri Yağcılı, Tabanlar, Kayrakaltı ve Çatalçam mahallelerinde dolu afeti nedeniyle oluşan zararların tespitini teknik personellerce hemen başlandığını duyurdu. Açıklamada, "Değişen iklim koşullarından ürünlerimizi korumanın yolu yüzde 50 devlet destekli TARSİM sigortasından geçmektedir. Ürünleri zarar gören çiftçilerimize geçmiş olsun diyoruz." ifadelerine yer verildi.

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