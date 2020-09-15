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Soma’da uzaktan eğitim göremeyen öğrenciler için kampanya

MANİSA HABERLERİ  | 15.09.2020 15:22 | Son Güncelleme

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs pandemisi nedeniyle uzaktan devam edilen eğitim öğretim nedeniyle evlerinde bilgisayar olmayan çocuklar için Manisa’nın Soma ilçesinde kampanya başlatıldı.Soma Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürülüğü tarafından başlatılan "Uzaktan Eğitime Sende Destek Ol" kampanyası kapsamında Kaymakam Fatih Akkaya, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bekir Çakmak’a 12 adet masaüstü bilgisayar teslim etti.Kaymakam Fatih Akkaya, "Eğitimlerini sürdürebilmeleri adına çocuklara, hemşehrilerimizin birer hediyesi olarak bu bilgisayarları sunmayı bir görev bileceğiz.

Soma’da uzaktan eğitim göremeyen öğrenciler için kampanya

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs pandemisi nedeniyle uzaktan devam edilen eğitim öğretim nedeniyle evlerinde bilgisayar olmayan çocuklar için Manisa’nın Soma ilçesinde kampanya başlatıldı.
Soma Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürülüğü tarafından başlatılan "Uzaktan Eğitime Sende Destek Ol" kampanyası kapsamında Kaymakam Fatih Akkaya, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bekir Çakmak’a 12 adet masaüstü bilgisayar teslim etti.
Kaymakam Fatih Akkaya, "Eğitimlerini sürdürebilmeleri adına çocuklara, hemşehrilerimizin birer hediyesi olarak bu bilgisayarları sunmayı bir görev bileceğiz. Hemşehrilerimiz bu kampanyamıza gönülden ne kadar destek verirse o kadar başarılı olacaktır. Bu da çocuklarımızın başarısına yansıyacaktır. Elbette ki şunu istiyoruz; bir an önce pandemiden kurtulalım, çocuklarımız sınıflarında sıralarında bu dersleri işleyebilsinler. Gerçek eğitim yüz yüze eğitimdir ama bu olağanüstü koşullar geçene kadar da çocuklarımızın ve ailelerimizin yanında olabilmek adına elimizden geleni yapacağız." dedi.

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