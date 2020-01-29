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Soma’dan Elazığ’a yardım eli

MANİSA HABERLERİ  | 29.01.2020 14:45 | Son Güncelleme

Manisa’nın Soma ilçesinde vatandaşlar kendi aralarında topladıkları yardımları 6.8 büyüklüğündeki depremle sarsılan Elazığ’daki depremzedelere gönderdi.Manisa’nın Soma ilçesinde vatandaşlar Elazığ’daki deprem zedelere yardım eli uzattı.

Soma’dan Elazığ’a yardım eli

Manisa’nın Soma ilçesinde vatandaşlar kendi aralarında topladıkları yardımları 6.8 büyüklüğündeki depremle sarsılan Elazığ’daki depremzedelere gönderdi.
Manisa’nın Soma ilçesinde vatandaşlar Elazığ’daki deprem zedelere yardım eli uzattı. 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından 41 kişinin hayatını kaybettiği deprem sonrası evleri hasar gören ve çadırlarda yaşamak zorunda kalan depremzedelere duyarsız kalmayan Somalılar, kendi aralarında yardım kampanyası başlattı. Kış şartlarının zorlu geçtiği deprem bölgesi için vatandaşlar kendi çabalarıyla çocuk ve kadın kıyafetleri ile battaniye topladı. Kolilere doldurulan yardımlar üzerine "Manisa Soma’dan Selamlar, Acınız Acımızdır" notu düşülerek Elazığ’a gönderildi.

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