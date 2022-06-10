YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Somali, Kenya'ya uyguladığı gat ihracatı yasağını kaldırdı

Somali, Kenya'ya uyguladığı gat ihracatı yasağını kaldırdı

10.06.2022 14:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Somali, Kenya'ya uyguladığı gat ihracatı yasağını kaldırdı

İSTANBUL (AA) - Somali, hükümet değişiminin ardından Kenya'ya uyguladığı gat bitkisi ihracatına yönelik yasağı kaldırdı.

Kenya Tarım Bakanı Peter Munya, iki ülke liderinin yaptığı görüşme sonrası uyuşturucu özelliğiyle bilinen ve ağızda çiğnenerek tüketilen gat bitkisi ihracatının yeniden başlamasının kararlaştırıldığını söyledi.

The Daily Nation gazetesinin haberine göre, Munya ayrıca, diplomatik gerginliğin ardından askıya alınan iki ülke arasındaki doğrudan uçuşların da yeniden başlayacağını duyurdu.

Yeni Somali hükümetinin, Kenya ile ilişkilerin geliştirilmesi sözünü verdiğini aktaran Munya, yasağın Kenya'daki çiftçileri olumsuz etkilediğini belirtti.

İki ülke arasındaki ilişkiler deniz sınırı anlaşmazlığının çözülememesi ve Somali'nin Kenya'yı iç işlerine karışmakla suçlaması sonrası gerilemişti.

Doğu Afrika'da çok sayıda ülkede yaygın olarak kullanılan ve uyuşturucu olarak kabul edilmeyen gat bitkisinin, Türkiye dahil birçok ülkede kullanımı yasak.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
5. Etnospor Kültür Festivali5. Etnospor Kültür Festivali
Edirne'de otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandıEdirne'de otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı
Erzincan'da uyuşturucu kaçakçılarına yönelik operasyonda 3 kişi tutuklandıErzincan'da uyuşturucu kaçakçılarına yönelik operasyonda 3 kişi tutuklandı
Anahtar Kelimeler:
Somali

İstanbul Namaz Vakitleri 10 Haziran Cuma

İmsak
03:26
Sabah
05:25
Öğle
13:08
İkindi
17:08
Akşam
20:42
Yatsı
22:32

İstanbul Nöbetçi Eczaneler10 Haziran Cuma

Hayat Eczanesi
Adalar
Deniz Eczanesi
Adalar
Merkez Eczanesi
Adalar
Bülent Eczanesi
Adalar
Boğazköy Eczanesi
Arnavutkoy
Ömür Eczanesi
Arnavutkoy
Kaya Eczanesi
Atasehir
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Herkes babası sanıyor! Sevgilisi kendisinin iki katı yaşında

Herkes babası sanıyor! Sevgilisi kendisinin iki katı yaşında

Erotik pozları babasına gönderildi! “Erkeklerden hoşlanmıyorum”

Erotik pozları babasına gönderildi! “Erkeklerden hoşlanmıyorum”

Her kombininize şıklık katacak sandalet ve terlik çeşitleri

Her kombininize şıklık katacak sandalet ve terlik çeşitleri

Annesi flört programına başvurdu! “Kızım biseksüel ve bakire...”

Annesi flört programına başvurdu! “Kızım biseksüel ve bakire...”

Kanlar içinde yürüdü, yere yığıldı! Penisi koptu

Kanlar içinde yürüdü, yere yığıldı! Penisi koptu

Tatil sezonu yaklaşırken selülitlerinizi yok edecek öneriler

Tatil sezonu yaklaşırken selülitlerinizi yok edecek öneriler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.