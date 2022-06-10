Somali, Kenya'ya uyguladığı gat ihracatı yasağını kaldırdı

İSTANBUL (AA) - Somali, hükümet değişiminin ardından Kenya'ya uyguladığı gat bitkisi ihracatına yönelik yasağı kaldırdı.

Kenya Tarım Bakanı Peter Munya, iki ülke liderinin yaptığı görüşme sonrası uyuşturucu özelliğiyle bilinen ve ağızda çiğnenerek tüketilen gat bitkisi ihracatının yeniden başlamasının kararlaştırıldığını söyledi.

The Daily Nation gazetesinin haberine göre, Munya ayrıca, diplomatik gerginliğin ardından askıya alınan iki ülke arasındaki doğrudan uçuşların da yeniden başlayacağını duyurdu.

Yeni Somali hükümetinin, Kenya ile ilişkilerin geliştirilmesi sözünü verdiğini aktaran Munya, yasağın Kenya'daki çiftçileri olumsuz etkilediğini belirtti.

İki ülke arasındaki ilişkiler deniz sınırı anlaşmazlığının çözülememesi ve Somali'nin Kenya'yı iç işlerine karışmakla suçlaması sonrası gerilemişti.

Doğu Afrika'da çok sayıda ülkede yaygın olarak kullanılan ve uyuşturucu olarak kabul edilmeyen gat bitkisinin, Türkiye dahil birçok ülkede kullanımı yasak.

