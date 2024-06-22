SON DAKİKA: A Milli Takım'ın Portekiz maçı ilk 11'i belli oldu!

2024 Avrupa Şampiyonası F Grubu ikinci maçında Portekiz ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımımız 2'de 2 yaparak gruptan çıkmayı hedefliyor.
İlk maçında son dakikalarda bulduğu golle Çekya'ya 2-1 mağlup eden ve 3 puanı hanesine yazdıran Portekiz'in önünde averajla lider durumda bulunan ay-yıldızlılar karşılaşma öncesi son hazırlıklarını tamamladı.
Türkiye: Altay, Zeki, Samet, Abdülkerim, Ferdi, Kaan, Orkun, Yunus, Hakan, Kerem Aktürkyoğlu, Barış Alper
Portekiz: Diogo Costa, Cancelo, Ruben Dias, Pepe, Nuno Mendes, Palhinha, Vitinha, Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Leao, Ronaldo.
Karşılaşma öncesi tecrübeli kaleci Mert Günok'ün, Portekiz maçı öncesi hissetiği ağrılar nedeniyle yerini Altay Bayındır'a bıraktığı öğrenildi.