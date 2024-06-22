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SON DAKİKA: A Milli Takım'ın Portekiz maçı ilk 11'i belli oldu!

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
22.06.2024 16:41
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Son dakika... 2024 Avrupa Şampiyonası F Grubu ikinci maçında Portekiz ile karşılaşacak olan A Milli Takım'dan maçın oynanmasına kısa bir süre kala beklenmedik bir sakatlık haberi geldi. Karşılaşma öncesi ilk 11'ler de belli oldu.

SON DAKİKA: A Milli Takım'ın Portekiz maçı ilk 11'i belli oldu!

2024 Avrupa Şampiyonası F Grubu ikinci maçında Portekiz ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımımız 2'de 2 yaparak gruptan çıkmayı hedefliyor.

İlk maçında son dakikalarda bulduğu golle Çekya'ya 2-1 mağlup eden ve 3 puanı hanesine yazdıran Portekiz'in önünde averajla lider durumda bulunan ay-yıldızlılar karşılaşma öncesi son hazırlıklarını tamamladı.

İLK 11'LER

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Türkiye: Altay, Zeki, Samet, Abdülkerim, Ferdi, Kaan, Orkun, Yunus, Hakan, Kerem Aktürkyoğlu, Barış Alper

Portekiz: Diogo Costa, Cancelo, Ruben Dias, Pepe, Nuno Mendes, Palhinha, Vitinha, Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Leao, Ronaldo.

MAÇ ÖNÜ KÖTÜ HABER

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Karşılaşma öncesi tecrübeli kaleci Mert Günok'ün, Portekiz maçı öncesi hissetiği ağrılar nedeniyle yerini Altay Bayındır'a bıraktığı öğrenildi.

Euro 2024 Canlı Skor


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