SON DAKİKA: ABD televizyonlarına anbean yansıdı! Trabzonspor...

NBA'de 2021-2022 sezonunun sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Golden State Warriors, şampiyonluk coşkusunu ABD sokaklarında kutlamaya devam ediyor.

San Francisco eyaletinde gerçekleştirilen coşkulu kutlamada Golden State Warriors'un şampiyonluğundaki başrol isimlerden olan dünyaca ünlü yıldız Stephen Curry'nin ailesiyle birlikte şampiyonluğu kutladığı esnada kameralara yansıyan görüntü kutlamalara damga vurdu.

AĞACA ÇIKTI, TRABZONSPOR BAYRAĞI AÇTI!

Süper Lig'de uzun bir aradan sonra şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor taraftarları şampiyonluk coşkusunu yaşamaya devam ederken Bordo-Mavili bir taraftarın San Francisco'daki Golden State Warriors kutlamalarında da ağaca tırmanarak Trabzonspor bayrağı açtığı görüldü. O anlar ABD televiyozlarında ekranlara saniye saniye yansıdı.

"NASİPTE YOKMUŞ..."

Trabzonsporlu Hayati Emre Bilgin isimli genç taraf sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Nasipte Trabzonspor'un şampiyonluğunu Trabzon'da kutlamak yokumuş. Ben de San Francisco'da Golden Stateliler ile şampiyonluğu kutlamak için burdayım" ifadelerini kullandı.



