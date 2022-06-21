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SON DAKİKA: ABD televizyonlarına anbean yansıdı! Trabzonspor...

21.06.2022 13:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor haberi... NBA'de sezonu şampiyon olarak tamamlayan Golden State Warriors'da yıldız oyuncu şampiyonluk coşkusunu ailesiyle birlikte San Francisco sokaklarında yaşadı. ABD televizyonlarında anbean yayınlanan kutlama görüntülerinde ilginç bir detay dikkat çekti. Süper Lig'de uzun bir aradan sonra şampiyon olan Trabzonspor'un genç taraftarı kutlamaları bordo-mavili bayrakla katılırken, görenler şaşkına döndü. İşte detaylar...

SON DAKİKA: ABD televizyonlarına anbean yansıdı! Trabzonspor...

NBA'de 2021-2022 sezonunun sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Golden State Warriors, şampiyonluk coşkusunu ABD sokaklarında kutlamaya devam ediyor.

San Francisco eyaletinde gerçekleştirilen coşkulu kutlamada Golden State Warriors'un şampiyonluğundaki başrol isimlerden olan dünyaca ünlü yıldız Stephen Curry'nin ailesiyle birlikte şampiyonluğu kutladığı esnada kameralara yansıyan görüntü kutlamalara damga vurdu.

AĞACA ÇIKTI, TRABZONSPOR BAYRAĞI AÇTI!

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Süper Lig'de uzun bir aradan sonra şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor taraftarları şampiyonluk coşkusunu yaşamaya devam ederken Bordo-Mavili bir taraftarın San Francisco'daki Golden State Warriors kutlamalarında da ağaca tırmanarak Trabzonspor bayrağı açtığı görüldü. O anlar ABD televiyozlarında ekranlara saniye saniye yansıdı.

"NASİPTE YOKMUŞ..."

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Trabzonsporlu Hayati Emre Bilgin isimli genç taraf sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Nasipte Trabzonspor'un şampiyonluğunu Trabzon'da kutlamak yokumuş. Ben de San Francisco'da Golden Stateliler ile şampiyonluğu kutlamak için burdayım" ifadelerini kullandı.


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