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Son dakika: Ahmet Çakar'dan Erman Toroğlu - Ezgi Yavuz evliliğine şarkılı gönderme! Aralarının açık olduğu iddia edilmişti...

03.01.2022 08:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Erman Toroğlu'nun 34 yaş küçük Ezgi Yavuz ile evlenmesi sosyal medyada büyük ses getirmişti. Eski hakem Erman Toroğlu, kendisine has tarzıyla tanınıyor. Bir dönem aynı televizyon programında yer alan Erman Toroğlu ile Ahmet Çakar'ın aralarının açık olduğu iddia edilmişti. Erman Toroğlu'nun evliliğine Ahmet Çakar'dan olay yorum! İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika: Ahmet Çakar'dan Erman Toroğlu - Ezgi Yavuz evliliğine şarkılı gönderme! Aralarının açık olduğu iddia edilmişti...

Ünlü spor yorumcusu Erman Toroğlu, uzun seneler evli kaldığı eşinden ayrılıp eski avukatı Ezgi Yavuz ile hayatını birleştirmişti. Cumartesi akşamı sosyal medyadan paylaşılan o fotoğrafın ardından Erman Toroğlu ve Ezgi Yavuz isimleri en çok konuşulanlar arasında yer aldı. Ahmet Çakar'dan Erman Toroğlu'nun nikah fotoğrafına göndermeli paylaşım geldi.

SON DAKİKA: ERMAN TOROĞLU EVLENDİ SOSYAL MEDYA ONLARI KONUŞTU! AHMET ÇAKAR'DAN GÖNDERME...

İki eski hakem ve spor yorumcusu Erman Toroğlu ile Ahmet Çakar uzun yıllar boyu birbirleriyle rakip oldular. İkilinin aralarında iyi bir dostluk olduğu biliniyordu.

'İKİNCİ BAHAR' ŞARKISIYLA KUTLADI

Twitter hesabından 'İkinci Bahar' şarkısının sözlerini paylaşan Ahmet Çakar'a kısa sürede bir sürü destek mesajı geldi.

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Son dakika: Ünlü futbol yorumcusu Erman Toroğlu, Ezgi Yavuz ile evlendi! Sosyal medya bunu konuşuyorSon dakika: Ünlü futbol yorumcusu Erman Toroğlu, Ezgi Yavuz ile evlendi! Sosyal medya bunu konuşuyor

ERMAN TOROĞLU KİMDİR?

Ankara Atatürk Lisesi'nden mezun oldu. Lisans eğitimini Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat bölümünde tamamladı. Lise yıllarında Gençlerbirliği'nde başlayan futbol hayatına profesyonel olarak sırasıyla Ankara Güneşspor, Mersin İdman Yurdu ve uzun yıllar kaptanlığını yaptığı MKE Ankaragücü'nde devam etti. Futbolculuğu bıraktıktan sonra hakemliğe başladı, 1989 yılında FIFA kokartı aldı. 1991 yılında İsviçre ile San Marino arasındaki EURO 92 eleme maçını yönetti.

Cavit Çağlar'ın davetiyle siyasete girdi ve 1991 seçimlerinde, hocası Aydın Güven Gürkan'ın karşısına Mersin'de DYP'den aday oldu. Şansal Büyüka ile uzun yıllar önce Show TV ve ardından Lig TV'de yayınlanan Maraton adlı programda yorumculuk yaptı. Hürriyet gazetesinde yazarlık yapan Erman Toroğlu, 2010-2013 yılları arasında Telegol'de futbol yorumculuğu yaptı. 2015 yılının başlarında TRT Spor kanalında yorumculuk yapmış fakat kısa bir süre sonra çeşitli nedenlerden dolayı kanaldan ayrılmıştır. Şimdilerde ise A Spor kanalında yorumculuk yapmaktadır.

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Anahtar Kelimeler:
Erman Toroğlu Ahmet Çakar
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