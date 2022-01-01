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Son dakika: Ünlü futbol yorumcusu Erman Toroğlu evlendi mi? Sosyal medya bunu konuşuyor!

01.01.2022 21:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre, ünlü futbol yorumcusu ve eski hakem Erman Toroğlu'nun dünya evine girdiği iddia edildi. Erman Toroğlu'nun evliliği konusu sosyal medyada günün en çok konuşulan olayı oldu.

Son dakika: Ünlü futbol yorumcusu Erman Toroğlu evlendi mi? Sosyal medya bunu konuşuyor!

Son dakika haberine göre, eski hakem ve futbol yorumcusu Erman Toroğlu'nun (72) evlendiği iddia edildi. Sosyal medyada hızla yayılan bir fotoğraf bu iddianın hızla yayılmasına yol açtı.

Toroğlu'nun evlendiği kişinin Cihangir sokaklarında birlikte yürürken görüntülendiği ve ismi açıklanmayan kendisinden yaşça küçük kadın arkadaşı olduğu iddia edildi.

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CİHANGİR'DE GÖRÜNTÜLENMİŞLERDİ

Geçtiğimiz günlerde yaşanan olayda Toroğlu, fotoğraflarının çekildiğinden habersiz yürürken, elini tuttuğu arkadaşının görüntülendiklerini fark etmiş ve eski hakemin elini bırakması dikkat çekmişti. Gizemli arkadaşı Toroğlu'nu hiç tanımıyormuş gibi yolun karşı tarafına geçerek, tek başına yürümeye başlamıştı.

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2017 YILINDA EŞİNDEN BOŞANMIŞTI

Toroğlu, lise yıllarında tanıştığı Şükran Toroğlu'ndan 2017 yılında tek celsede anlaşmalı olarak boşanmıştı. Toroğlu’nun boşandığı eşinden iki çocuğu var.

şükran toroğlu

ERMAN TOROĞLU KİMDİR?

Ankara Atatürk Lisesi'nden mezun oldu. Lisans eğitimini Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat bölümünde tamamladı. Lise yıllarında Gençlerbirliği'nde başlayan futbol hayatına profesyonel olarak sırasıyla Ankara Güneşspor, Mersin İdman Yurdu ve uzun yıllar kaptanlığını yaptığı MKE Ankaragücü'nde devam etti. Futbolculuğu bıraktıktan sonra hakemliğe başladı, 1989 yılında FIFA kokartı aldı. 1991 yılında İsviçre ile San Marino arasındaki EURO 92 eleme maçını yönetti.

Cavit Çağlar'ın davetiyle siyasete girdi ve 1991 seçimlerinde, hocası Aydın Güven Gürkan'ın karşısına Mersin'de DYP'den aday oldu. Şansal Büyüka ile uzun yıllar önce Show TV ve ardından Lig TV'de yayınlanan Maraton adlı programda yorumculuk yaptı. Hürriyet gazetesinde yazarlık yapan Erman Toroğlu, 2010-2013 yılları arasında Telegol'de futbol yorumculuğu yaptı. 2015 yılının başlarında TRT Spor kanalında yorumculuk yapmış fakat kısa bir süre sonra çeşitli nedenlerden dolayı kanaldan ayrılmıştır. Şimdilerde ise A Spor kanalında yorumculuk yapmaktadır.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Erman Toroğlu
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