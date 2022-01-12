SON DAKİKA: Ahmet Çalık'ın vefatı sonrası Ediz Bahtiyaroğlu'nun ağabeyi konuştu: 2012'de biz de yandık

Konyasporlu Ahmet Çalık, geçirdiği trafik kazası sonrası hayatını kaybedip ülkeyi yasa boğmuştu. 1994 doğumlu Çalık'ın arabası bir anda kontrolden çıkıp yol kenarına savruldu. 150 metreye yakın sürüklenen araçtan sağ çıkamayan Çalık'ın cansız bedenine ulaşıldı. Türkiye bu habere üzülürken bir yandan da 2012 yılında ani bir kalp kriziyle hayatını kaybeden Ediz Bahtiyaroğlu akıllara geldi. Evde oturduğu sırada ani bir şekilde kalp krizi geçirip hayatını kaybeden 26 yaşındaki Ediz Bahtiyaroğlu'nun ağabeyi, Ahmet Çalık'ın vefatı sonrası konuştu.

"EDİZ'İ KAYBETTİĞİMİZ SABAHA DÖNDÜM"

Ediz Bahtiyaroğlu'nun ağabeyi Engin Bahtiyaroğlu Sabah gazetesine konuştu, Ahmet Çalık'ın vefat haberini görünce büyük şok ve üzüntü yaşadıklarını ifade eden Bahtiyaroğlu, "Aynı Ediz gibi oldu. Bizim de bir anda oldu. Ediz bir sabah kalp krizi geçirmişti. Sabah haberi görünce aynı o güne döndüm." dedi.

"2012'DE BİZ DE YANDIK"

Bahtiyaroğlu, Ahmet Çalık'ın vefatının ardından, "Ateş düştüğü yeri yakıyor. Onun annesi şu anda babası yanıyorlar. 2012 senesinde de biz yandık. Allah sabırlar versin, o acıyı biz de çok iyi biliriz." ifadelerini kullandı.

"YAŞASAYDI BENCE FENERBAHÇE'DE OYNARDI"

Engin Bahtiyaroğlu, kardeşi Ediz'in en büyük hayalinin Fenerbahçe forması giymek olduğunu hatırlattı, "Ahmet Çalık hayali olan Galatasaray'da forma giydi. Ediz, vefat etmeden önce adı Fenerbahçe ile anılıyordu. Ediz iyi bir Fenerbahçeliydi. Hayali Fenerbahçe'de oynamaktı. Olmadı, ama yaşasaydı bence Fenerbahçe'de oynardı." ifadelerini kullandı.

"GALATASARAY EDİZ'İ ALIYORDU, MELİH GÖKÇEK VERMEDİ"

Bahtiyaroğlu, Ediz için Galatasaray ile görüşüldüğünü ancak Ankaraspor'un o zaman başkanlığını yapan Melih Gökçek'in ikna olmadığını ve transferin gerçekleşmediğini söyledi.

Bahtiyaroğlu, Fenerbahçe taraftarına da mesaj gönderdi, "Fenerbahçe taraftarından Allah razı olsun. Doğum gününde, ölüm tarihinde hep anıyorlar. Ediz hiç Fenerbahçe'de oynamadan vefat etti. Ama onlar onu hiç unutmadılar. Her seferinde destekleri ile bizi duygulandırıyorlar. Çok teşekkür ederiz" dedi.

