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Arda Turan Galatasaray'da

GALATASARAY HABERLERİ  | 05.08.2020 15:00 | Son Güncelleme

Barcelona ile sözleşmesi sona eren ve uzun süredir adı eski takımı Galatasaray ile anılan Arda Turan, Türk Telekom Stadyumu'nda yöneticiler Abdurrahim Albayrak, Kaan Kançal ve Yusuf Günay ile bir araya geldi. Yıldız futbolcu daha sonrasında yöneticiler ile birlikte başkan Mustafa Cengiz'i evinde ziyarete gitti. 33 yaşındaki oyuncunun yeni sezonda Galatasaray ile anlaştığı ve sarı kırmızılı formayı giyeceği belirtildi.

Arda Turan Galatasaray'da

Galatasaray, eski oyuncusu Arda Turan ile anlaşmaya vardı. Süper Lig'in 2020-2021 sezonu öncesinde kadrosunu güçlendirmek için harekete geçen sarı kırmızılı kulüpte, Arda Turan hareketliliği yaşanıyor.

Devre arasında adı sarı kırmızılı takımla anılan ve teknik direktör Fatih Terim'in kadrosunda görmek istediğini dile getirdiği 33 yaşındaki futbolcu, başkan Cengiz ve yönetim kurulunun reddetmesiyle formayı giyememişti.

Sezonun sonra ermesiyle birlikte Barcelona ile sözleşmesi sona eren milli futbolcu, yeniden Galatasaray'ın gündemine gelirken, teknik direktör Fatih Terim de Arda ısrarını sürdürdü. Yönetim ile bugün Türk Telekom Stadı'nda bir görüşme gerçekleştiren Arda Turan, sonrasında yöneticiler ile birlikte başkan Cengiz'i evinde ziyarete gitti.

Yıldız futbolcunun kısa bir zaman içerisinde Galatasaray ile resmi sözleşme imzalaması bekleniyor.

(DHA)


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Okuyucu Yorumları 16 yorum
Yazıklar olsun bunu ısrarla isteyen Terim'e de, alan yönetime de...
Galatasaray çöp toplamaya başlamış durum iyice kötüleşiyor
hayırlısı olsun.insAllah başarılı olur
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