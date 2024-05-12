SON DAKİKA: Aslan şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı! Galatasaray öldü öldü dirildi, galibiyet golü 90'da geldi... İşte güncel puan durumu

Süper Lig'de heyecan 36. hafta mücadeleleri ile sürdü. Ligde sona oldukça yaklaşılırken şampiyonluğun en büyük adayı Galatasaray deplasmanda Karagümrük ile karşı karşıya geldi.

Mücadelede rakibi karşısında 1-0 geri düşen Sarı-Kırmızılılar attığı gollerle rakibini 3-2 mağlup etmeyi başarırken geriden gelerek 3 puanı hanesine yazdırmayı başardı.

Galatasaray'ın Karagümrük'ün golü 34. dakikada Mendes, 83'te Markao'dan geldi. Sarı-Kırmızılılar'ın golleri 49'da Barış Alper Yılmaz, 70'te Mertens ve 90'da Berkan Kutlu'dan geldi.

GÜNCEL PUAN DURUMU

Sarı-Kırmızılılar'ın zirve yarışındaki en yakın takipçisi Fenerbahçe de rakibini mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırmayı başarırken güncel puan durumu şöyle oluştu.

1) Galatasaray - 99 Puan

2) Fenerbahçe - 93 Puan

3) Trabzonspor - 61 Puan

4) Başakşehir - 58 Puan

GALATASARAYLI TARAFTARLAR TRİBÜNLERİ DOLDURDU

Galatasaraylı taraftarlar, karşılaşmada kendilerine ayrılan tribünü tamamen doldurdu.

Statta karşılaşmayı takip eden yaklaşık 25 bin sarı-kırmızılı taraftar, yaptıkları tezahüratlarla takımlarına destek verdi.

Fatih Karagümrük taraftarları da yer aldıkları Batı Tribünü'nde takımlarını destekledi.

TARAFTARDAN İSRAİL'E TEPKİ

Galatasaray taraftarı, maçta Filistin'e yönelik saldırılarından dolayı İsrail'e tepki gösterdi.

Sarı-kırmızılı taraftarlar, tribünde üstünde "Filistin'de insanlık ölüyor", "Dünya soykırımı canlı canlı izliyor", "Susmak katliamı desteklemektir" ifadelerinin bulunduğu pankartlar açtı.

Taraftarlar, ayrıca yaptıkları tezahüratlarla İsrail'e tepkilerine dile getirdi.





