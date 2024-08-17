Son dakika | Aydemir Akbaş hayatını kaybetti

MYNET-Şimdiye kadar sayısız filmde ve tiyatro oyununda rol alan Yeşilçam'ın efsane ismi Aydemir Akbaş'tan kötü haber geldi. Daha önce kolon, gırtlak ve bağırsak kanseriyle mücadele eden Aydemir Akbaş 88 yaşında hayata gözlerini kapadı.

ENTÜBE EDİLMİŞTİ

Uzun süredir kanserle mücadele eden Akbaş önceki gün evinde fenalaşarak hastaneye kaldırılmış ve apar topar yoğun bakıma alınmıştı. İki gündür yoğun bakımda olan usta sanatçı, entübe edilmişti.

ACI HABERİ DUYURDU

Akbaş'ın vefat haberini ünlü yapımcı Polat Yağcı duyurdu. Yağcı 'Allah yattığın yeri Cennet eylesin canım abim' ifadelerini kullandı.

'ÇOK ÖZLEYECEĞİZ...'

Aydemir Akbaş'ın vefatı üzerine menajeri ve aile dostu Özgür Aksoy adeta yıkıldı. Aksoy, Akbaş ile hastane odasında çekilen bir karesini paylaşıp 'çok özleyeceğiz seni' notunu düştü.