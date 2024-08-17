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  4. İbrahim Tatlıses'ten yakın dostu Aydemir Akbaş'a veda! "Aydoşum..."

İbrahim Tatlıses'ten yakın dostu Aydemir Akbaş'a veda! "Aydoşum..."

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
17.08.2024 07:44
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Bir süredir kanserle mücadele eden 88 yaşındaki Aydemir Akbaş hayatını kaybetti. Akbaş yoğun bakımdayken yakın dostu İbrahim Tatlıses soluğu İstanbul'da almıştı. Ölüm haberini duyan İbo dostuna böyle veda etti.

İbrahim Tatlıses'ten yakın dostu Aydemir Akbaş'a veda! "Aydoşum..."

Bir süredir sağlık sorunları yaşayan ve iki gündür yoğun bakımda tedavi altında olan Aydemir Akbaş'tan acı haber geldi.

88 yaşındaki Aydemir Akbaş, hayatını kaybetti. Usta oyuncunun vefatını menajeri Özgür Aksoy duyurdu.

Özgür Aksoy, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda "Türk sinemasının koa çınarı canımız, Aydemir abimiz vefat etmiştir. Acımız çok büyük... Allah mekanını cennet eylesin. Allah gelen giden, dua eden herkesten razı olsun. Buraya kadarmış bu dünyadan onurlu bir Aydemir Akbaş geçti" ifadelerini kullandı.

Aydemir Akbaş entübe edildiğinden soluğu İstanbul'da alan İbrahim Tatlıses'ten de paylaşım gecikmedi.

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İbrahim Tatlıses yakın dostu Aydemir Akbaş'ın vefatı sonrası üzüntüsünü "45 yıllık dostum, ağabeyim, Aydoşum mekanın cennet olsun" sözleriyle dile getirdi.

İstanbul'a ziyaretine gelen türkücü İbrahim Tatlıses, 45 yıllık dostu Aydemir Akbaş'ın sağlık durumu hakkında bilgi verirken gözyaşlarına hakim olamamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
İbrahim Tatlıses
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