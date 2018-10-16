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Başakşehir'den Arda Turan'a rekor ceza!

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR HABERLERİ  | 16.10.2018 14:20 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre; Başakşehir, Arda Turan'ın cezasını açıkladı. Medipol Başakşehir, Berkay Şahin'in burnun kıran ve daha sonra şarkıcının tedavi olduğu hastaneye ruhtsatsız silahla giderek ateş açan Arda Turan'a 2 milyon 500 bin lira para cezası verdi.

Başakşehir'den Arda Turan'a rekor ceza!

Başakşehir'den Arda Turan'a rekor ceza... Medipol Başakşehir, Berkay Şahin'in burnun kıran ve daha sonra şarkıcının tedavi olduğu hastaneye ruhtsatsız silahla giderek ateş açan Arda Turan'a 2 milyon 500 bin lira para cezası verdi.
Kulüp ayrıca, Arda'nın profesyonel yükümlülüklerinin yargı kararını verene kadar devam edeceğini duyurdu.

Medipol Başakşehir Kulübü'nden yapılan açıklamada "Yönetim Kurulumuz 15.10.2018 tarihinde saat 19:30’da tek gündem maddesi ile olağanüstü toplanmış ve oyuncumuz Arda Turan’la ilgili bir kısmını aşağıda açıkladığımız bazı kararlar almıştır.

Milli Takım maçları nedeniyle verilen 3 günlük izin sırasında futbolcumuzun işlediği iddia edilen ve medyaya yansıyan fiillerinin İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü’nün etik ve profesyonel anlayışı ile hiçbir şekilde bağdaşmadığını belirtmek isteriz.

Konunun yargıya intikal etmesi sebebiyle ek karar ve yaptırım haklarımızı saklı tutarak, kendisini 2 milyon 500 bin TL para cezası ile cezalandırdığımızı, oyuncunun profesyonel yükümlülüklerinin yargı kararını verene kadar devam edeceğini kamuoyuna bildiririz" denildi.

ARDA TURAN ANTRENMANA ÇIKTI
Bu arada Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren Medipol Başakşehir'de idmanda Arda Turan da yer aldı.

Isınma hareketleriyle başlayan antrenmanın, koordinasyon ve çabukluk çalışmasının ardından dar alan oyunu ve çift kale maçla sona erdiği kaydedildi. Sakatlığı süren Alparslan Erdem'in fizyoterapist eşliğinde bireysel çalışmalarına devam ettiği aktarıldı. Medipol Başakşehir, Kayserispor maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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Okuyucu Yorumları 42 yorum
Bırak şimdi 2.5 milyonu. Sözleşmesini fesih etsenize rezil herifler !!!
sarayın soytarısı.
ardada para mi yok
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