Başakşehir'den Arda Turan'a rekor ceza... Medipol Başakşehir, Berkay Şahin'in burnun kıran ve daha sonra şarkıcının tedavi olduğu hastaneye ruhtsatsız silahla giderek ateş açan Arda Turan'a 2 milyon 500 bin lira para cezası verdi.

Kulüp ayrıca, Arda'nın profesyonel yükümlülüklerinin yargı kararını verene kadar devam edeceğini duyurdu.

Medipol Başakşehir Kulübü'nden yapılan açıklamada "Yönetim Kurulumuz 15.10.2018 tarihinde saat 19:30’da tek gündem maddesi ile olağanüstü toplanmış ve oyuncumuz Arda Turan’la ilgili bir kısmını aşağıda açıkladığımız bazı kararlar almıştır.

Milli Takım maçları nedeniyle verilen 3 günlük izin sırasında futbolcumuzun işlediği iddia edilen ve medyaya yansıyan fiillerinin İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü’nün etik ve profesyonel anlayışı ile hiçbir şekilde bağdaşmadığını belirtmek isteriz.

Konunun yargıya intikal etmesi sebebiyle ek karar ve yaptırım haklarımızı saklı tutarak, kendisini 2 milyon 500 bin TL para cezası ile cezalandırdığımızı, oyuncunun profesyonel yükümlülüklerinin yargı kararını verene kadar devam edeceğini kamuoyuna bildiririz" denildi.