SON DAKİKA: Beşiktaş galibiyeti unuttu! Siyah-Beyazlılar Bodo/Glimt'e 2-1 mağlup oldu, taraftar taraftar Burak Yılmaz'a tepki gösterdi

UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu 4’üncü hafta maçında Beşiktaş, Norveç ekibi Bodo/Glimt'i konuk etti. Mücadele Norveç ekibinin 2-1'lik üstünlüğü ile sonuçlanırken temsilcimiz 1 puanla son sırada kaldı.

OYUNA DEVAM EDEMEDİ

27' Beşiktaş'ta oyunun ilk dakikalarında suratına çarpan top sonrası baş dönmesi yaşayan Eric Bailly'nin yerine Daniel Amartey oyuna dahil oldu.

SON ANDA KORNERE ÇELDİ

35' Beşiktaş'ta sağ kanatta topla buluşan Milot Rashica'nın ceza alanı içerisine yerden ortasına Cenk Tosun yetişemezken son anda kalecinin teması ile top kornere gitti.

MOUMBAGNA PERDEYİ AÇTI

38' Sondre Sorli'nin sağ kanattan sol ayağıyla yaptığı ortaya Daniel Amartey'in arkasından kurtularak hareketlenen Faris Pemi Moumbagna vuruşunu yaptı ve takımını öne geçirdi: 0-1.

İKİNCİ YARI GOLLE BAŞLADI

49' Amahl Pellegrino'nun savunma arkasına hareketlenen pasına hareketlenen Faris Pemi Moumbagna, kendisinin ve takımının ikinci golünü attı: 0-2.

FARK 1'E İNDİ

64' Ön alan baskısında Rebic topu kazandı ve Tayfur ile buluşturdu. Tayfur mükemmel bir son vuruşla farkı 1'e indirdi.

KARTAL SON SIRADA KALDI

D Grubu'nda oynadığı 4 maçta yalnızca 1 beraberlik alarak 1 puanda kalan Beşiktaş grupta son sırada kaldı. Temsilcimiz 5. hafta maçında Club Brugge ile karşı karşıya gelecek.

ABOUBAKAR SON ANDA KADRODAN ÇIKARTILDI

Karşılaşma öncesinde ilk 11’de adı yazılan Beşiktaş'ın golcü oyuncusu Vincent Aboubakar, maça dakikalar kala kadrodan çıkarıldı. Siyah-beyazlı ekibin Kamerunlu golcüsü Vincent Aboubakar, takımla ısınmaya çıkarken arka adalesinde yaşadığı ağrıdan dolayı mücadelenin ilk 11’inden çıkarılırken yerine Cenk Tosun kadroya dahil oldu.

BURAK YILMAZ’A TEPKİ

Öte yandan Beşiktaşlı taraftarlar karşılaşma öncesinde ve yenilen goller sonrasında teknik sorumlu Burak Yılmaz aleyhinde tezahüratlarda bulundu. Beşiktaş’ın Bodo / Glimt’i konuk ettiği karşılaşma öncesinde Beşiktaş Teknik Sorumlusu Burak Yılmaz, taraftardan tepki gördü. Siyah-beyazlı taraftarlar, takımların ısınma hareketlerini gerçekleştirdiği sırada ‘Burak Yılmaz’ı istemiyoruz’ şeklinde bir süre tempo tuttu.

TRİBÜNLER BOŞ KALDI

Beşiktaş’ın Bodo/Glimt’i ağırladığı karşılaşmaya taraftarlar ilgi göstermedi. Bu sezon istikrarsız bir görüntü çizen siyah-beyazlıları taraftarlar Avrupa Konferans Ligi maçında yalnız bıraktı. Beşiktaş Park'ta oynanan karşılaşmada siyah-beyazlı tribünlerde büyük boşluklar göze çarptı.





