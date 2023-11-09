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SON DAKİKA: Beşiktaş galibiyeti unuttu! Siyah-Beyazlılar Bodo/Glimt'e 2-1 mağlup oldu, taraftar taraftar Burak Yılmaz'a tepki gösterdi

09.11.2023 22:29 | Son Güncelleme:
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Son dakika... UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimizden Beşiktaş D Grubu 4. hafta mücadelesinde sahasında Norveç ekibi Bodo/Glimt'i konuk etti. Mücadelede konuk ekip temsilcimizi 2-1 mağlup etti. İşte detaylar...

UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu 4’üncü hafta maçında Beşiktaş, Norveç ekibi Bodo/Glimt'i konuk etti. Mücadele Norveç ekibinin 2-1'lik üstünlüğü ile sonuçlanırken temsilcimiz 1 puanla son sırada kaldı.

OYUNA DEVAM EDEMEDİ

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27' Beşiktaş'ta oyunun ilk dakikalarında suratına çarpan top sonrası baş dönmesi yaşayan Eric Bailly'nin yerine Daniel Amartey oyuna dahil oldu.

SON ANDA KORNERE ÇELDİ

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35' Beşiktaş'ta sağ kanatta topla buluşan Milot Rashica'nın ceza alanı içerisine yerden ortasına Cenk Tosun yetişemezken son anda kalecinin teması ile top kornere gitti.

MOUMBAGNA PERDEYİ AÇTI

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38' Sondre Sorli'nin sağ kanattan sol ayağıyla yaptığı ortaya Daniel Amartey'in arkasından kurtularak hareketlenen Faris Pemi Moumbagna vuruşunu yaptı ve takımını öne geçirdi: 0-1.

İKİNCİ YARI GOLLE BAŞLADI

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49' Amahl Pellegrino'nun savunma arkasına hareketlenen pasına hareketlenen Faris Pemi Moumbagna, kendisinin ve takımının ikinci golünü attı: 0-2.

FARK 1'E İNDİ

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64' Ön alan baskısında Rebic topu kazandı ve Tayfur ile buluşturdu. Tayfur mükemmel bir son vuruşla farkı 1'e indirdi.

KARTAL SON SIRADA KALDI

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D Grubu'nda oynadığı 4 maçta yalnızca 1 beraberlik alarak 1 puanda kalan Beşiktaş grupta son sırada kaldı. Temsilcimiz 5. hafta maçında Club Brugge ile karşı karşıya gelecek.

ABOUBAKAR SON ANDA KADRODAN ÇIKARTILDI

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Karşılaşma öncesinde ilk 11’de adı yazılan Beşiktaş'ın golcü oyuncusu Vincent Aboubakar, maça dakikalar kala kadrodan çıkarıldı. Siyah-beyazlı ekibin Kamerunlu golcüsü Vincent Aboubakar, takımla ısınmaya çıkarken arka adalesinde yaşadığı ağrıdan dolayı mücadelenin ilk 11’inden çıkarılırken yerine Cenk Tosun kadroya dahil oldu.

BURAK YILMAZ’A TEPKİ

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Öte yandan Beşiktaşlı taraftarlar karşılaşma öncesinde ve yenilen goller sonrasında teknik sorumlu Burak Yılmaz aleyhinde tezahüratlarda bulundu. Beşiktaş’ın Bodo / Glimt’i konuk ettiği karşılaşma öncesinde Beşiktaş Teknik Sorumlusu Burak Yılmaz, taraftardan tepki gördü. Siyah-beyazlı taraftarlar, takımların ısınma hareketlerini gerçekleştirdiği sırada ‘Burak Yılmaz’ı istemiyoruz’ şeklinde bir süre tempo tuttu.

TRİBÜNLER BOŞ KALDI

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Beşiktaş’ın Bodo/Glimt’i ağırladığı karşılaşmaya taraftarlar ilgi göstermedi. Bu sezon istikrarsız bir görüntü çizen siyah-beyazlıları taraftarlar Avrupa Konferans Ligi maçında yalnız bıraktı. Beşiktaş Park'ta oynanan karşılaşmada siyah-beyazlı tribünlerde büyük boşluklar göze çarptı.

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