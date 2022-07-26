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Son dakika Beşiktaş haberi: Beşiktaş'ın yeni transferi Jackson Muleka'ya 80 saniye yetti! "Bizi şampiyon yapar""

26.07.2022 20:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika spor haberi... Yeni sezon öncesi Valerien Ismael ile şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Beşiktaş, İspanya'da gerçekleştirdiği sezon öncesi kampta düzenlenen 5. hazırlık mücadelesinde Deportivo Alaves ile karşı karşıya geldi. Siyah-Beyazlı ekipte yeni transferler de ilk 11'de sahaya çıkarken, Standard Liege'den kadroya katılan Muleka mücadelenin henüz 80. saniyesinde gol kilidini açtı. İşte detaylar...

Son dakika Beşiktaş haberi: Beşiktaş'ın yeni transferi Jackson Muleka'ya 80 saniye yetti! "Bizi şampiyon yapar""
Jackson Muleka

Jackson Muleka

DRK Demokratik Kongo
Yaş: 23 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Beşiktaş
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Yeni sezon hazırlıklarına İspanya'da gerçekleştirdiği kamp ile devam eden Beşiktaş, yeni sezon öncesi 5. hazırlık maçında Deportivo Alaves ile karşı karşıya geldi.

Siyah-Beyazlı ekipte Valerien Ismael Alaves karşısına 'Ersin, Berkay, Welinton, Necip, Rosier, Salih, Gedson, Boyd, Ghezzal, Muleka ve Weghorst' 11'i ile çıktı.

YENİ TRANSFER GOLÜNÜ ATTI!

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Karşılaşmaya büyük bir baskı ile başlayan Siyah-Beyazlı ekip henüz karşılaşmanın 80. saniyesinde yeni transferlerden Muleka ile öne geçmeyi başardı.

HATAYI AFFETMEDİ!

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Welinton'un kendi savunmasından attığı pasta İspanyol savunmasının hatasını iyi değerlendiren Jackson Muleka, hızlı bir koşuyla topa sahip oldu ve kalecinin üzerinden yaptığı aşırtma vuruşla Beşiktaş formasıyla ilk golünü kaydetmiş oldu.

İŞTE O ANLAR...

(Görüntüler Spor Smart'tan alınmıştır)

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Muleka'nın golü Siyah-Beyazlı taraftarları sevince boğarken, sosyal medyada da gündem oldu. İşte o yorumlar...

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