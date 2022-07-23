Son dakika: Beşiktaş'ın ayrılık için görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdiği Rıdvan Yılmaz'da flaş gelişme! Frankfurt pes etmiyor...

Son dakika haberleri: Beşiktaş Kulübü, sol bek oyuncusu Rıdvan Yılmaz'ın Rangers'a transferi konusunda görüşmelere başlandığını açıklamış ve milli futbolcu imza prosedürlerini gerçekleştirmek üzere İskoçya'ya gitmişti. Beşiktaş'ın 'KAP' bildiriminde "Profesyonel futbolcumuz Rıdvan Yılmaz'ın Rangers Kulübüne kesin transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır." ifadeleri kullanılmıştı.

FRANKFURT YENİDEN DEVREDE

Siyah - beyazlıların altyapısından yetişen Rıdvan Yılmaz için daha önce de girişimlerde bulunan ancak anlaşma sağlanamaması nedeniyle transferi askıya alan Eintracht Frankfurt'un yeniden devreye girdiği öğrenildi.

Kicker'in haberine göre; imza için İskoçya'ya giden Rıdvan Yılmaz'ın transferi henüz sona ermemiş olabilir.

KOSTIC İLE YOLLAR AYRILIRSA...

Haberde Eintracht Frankfurt'un Filip Kostic'le yollarını ayırması halinde Rıdvan Yılmaz transferi resmileşmeden Beşiktaş'la anlaşma yoluna gideceği ifade edildi.

Eintracht Frankfurt'ta sözleşmesinin son yılına giren Filip Kostic için İngiltere Premier Lig ekibi West Ham'ın ciddi şekilde devrede olduğu belirtildi.

Bundesliga kulübü, Kostic'in West Ham'a imza atması halinde elde edilecek olan paranın bir kısmıyla İskoçya'ya sağlık kontrolleri için giden Rıdvan Yılmaz transferine dahil olmayı ve transferi sonuçlandırmayı hedefliyor.

FRANKFURT'UN ÖDEMESİ GEREKEN PARA

Eğer Frankfurt devreye girerse 21 yaşındaki sol bek oyuncusu için Beşiktaş ile Rangers arasında anlaşılan 4 milyon Pound ve 2.5 milyon Pound değerindeki bonusların üstüne çıkması gerekecek.

Beşiktaş'a gözyaşlarıyla veda eden Rıdvan Yılmaz, geçtiğimiz sezon Beşiktaş adına çıktığı 33 maçta 3 gol - 4 asistlik katkı sağladı.

