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Son dakika: Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'a geldi! İmzayı atıp, kampa katılacak...

21.07.2023 09:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni sezon hazırlıklarını teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde sürdüren Beşiktaş'ta sıcak gelişmeler yaşanıyor. Siyah - beyazlı kulübün transfer görüşmeleri yaptığı Ganalı defans oyuncusu Daniel Amartey, İstanbul'a ayak bastı.

Son dakika: Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'a geldi! İmzayı atıp, kampa katılacak...

Beşiktaş ile transfer görüşmelerinde bulunacak Ganalı futbolcu Daniel Amartey, İstanbul'a geldi. Son olarak İngiltere temsilcisi Leicester City'de forma giyen 28 yaşındaki stoperi İstanbul Havalimanı'nda kulüp yetkilileri karşıladı. Amartey, daha sonra araçla konaklayacağı otele geçti.

Ganalı oyuncunun yapılacak sağlık kontrollerinin ardından siyah-beyazlı takımla sözleşme imzalaması bekleniyor.

Daniel Amartey, geçen sezon tüm kulvarlarda 24 maçta forma giydi.

SÖZLEŞMESİ 2+1 YILLIK

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1 Temmuz itibariyle Leicester City'den ayrılan ve bonservisi elinde olan 28 yaşındaki Ganalı stoper, Siyah-Beyazlılar'ın 2+1 yıllık sözleşme teklifine 'evet' demişti.

Beşiktaş'tan senelik 1.7 milyon Euro kazanacak olan tecrübeli oyuncu, sağlık kontrolü ve resmi işlemlerin ardından Almanya'daki kampa katılacak.

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