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Son dakika: Beşiktaş'ın yıldız ismi sezonu kapattı! İngiliz basını duyurdu...

09.04.2023 23:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Bitexen Giresunspor'u konuk eden Beşiktaş, sahadan 3-1'lik üstünlükle ayrıldı ve üst üste 5. galibiyetini aldı. Siyah - beyazlılarda maçın 35. dakikasında sakatlanan Cenk Tosun, oyuna devam edememiş ve yerini Gedson Fernandes'e bırakmıştı. Cenk Tosun'un yanı sıra Dele Alli'den de Beşiktaş'ı şoke eden bir haber geldi. Yıldız futbolcuyla ilgili gelişmeyi İngiliz basını duyurdu. İşte detaylar...

Son dakika: Beşiktaş'ın yıldız ismi sezonu kapattı! İngiliz basını duyurdu...

Son dakika haberleri: Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Bitexen Giresunspor ile karşı karşıya geldi. Vodafone Park'ta oynanan müsabaka, siyah - beyazlıların 3-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı. Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri Vincent Aboubakar (2) ve Nathan Redmond kaydetti.

CENK TOSUN MAÇTA SAKATLANDI

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Bu sonuçla üst üste 5. galibiyetini alan Beşiktaş'ta maça ilk 11'de başlayan kaptan Cenk Tosun, karşılaşmanın 35. dakikasında kendisini yere bıraktı ve oyuna devam edemedi. Yerini Gedson Fernandes'e bırakan yıldız futbolcunun yanı sıra siyah - beyazlılara yıldız bir isimden daha kötü haber geldi.

"DELE ALLI SEZONU KAPATTI"

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İngiliz basınından Daily Mail'in haberine göre Beşiktaş'ın sezon başında Everton'dan kiraladığı Dele Alli, sakatlığı nedeniyle sezonu kapattı.

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Şenol Güneş'in göreve gelişi sonrasında forma şansı bulmakta zorlanan İngiliz yıldızın kiralık sözleşmesinin feshedilebileceği kaydedildi.

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