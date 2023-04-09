Son dakika: Beşiktaş'ın yıldız ismi sezonu kapattı! İngiliz basını duyurdu...

Son dakika haberleri: Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Bitexen Giresunspor ile karşı karşıya geldi. Vodafone Park'ta oynanan müsabaka, siyah - beyazlıların 3-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı. Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri Vincent Aboubakar (2) ve Nathan Redmond kaydetti.

CENK TOSUN MAÇTA SAKATLANDI

Bu sonuçla üst üste 5. galibiyetini alan Beşiktaş'ta maça ilk 11'de başlayan kaptan Cenk Tosun, karşılaşmanın 35. dakikasında kendisini yere bıraktı ve oyuna devam edemedi. Yerini Gedson Fernandes'e bırakan yıldız futbolcunun yanı sıra siyah - beyazlılara yıldız bir isimden daha kötü haber geldi.

"DELE ALLI SEZONU KAPATTI"

İngiliz basınından Daily Mail'in haberine göre Beşiktaş'ın sezon başında Everton'dan kiraladığı Dele Alli, sakatlığı nedeniyle sezonu kapattı.

Şenol Güneş'in göreve gelişi sonrasında forma şansı bulmakta zorlanan İngiliz yıldızın kiralık sözleşmesinin feshedilebileceği kaydedildi.

