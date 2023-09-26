Son dakika: Beşiktaş'ta yeni transfer kriz yarattı! Yaptığı paylaşım sonrasında yönetim gönderme kararı aldı!

Son dakika haberleri: Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Mondihome Kayserispor'u konuk etmişti. Siyah - beyazlılar, 1-0 geriye düştüğü maçta sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrılmıştı. Kara Kartal'ın sezon başında kadrosuna kattığı Jean Onana ise maç öncesi yaptığı paylaşımla eleştirilerin hedefindeki isim olmuştu.

PAYLAŞIMI TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Kayserispor maçına kısa bir süre kala eski takımı Lens'in müsabakasını izleyen Onana, paylaşımına sarı - kırmızı kalpli emoji bırakmıştı. Genç futbolcunun Kayserispor maçından hemen önce bu paylaşımı yapması taraftarların büyük tepkisini çekmişti.

GELECEĞİ BELLİ OLDU

Sezon başında 4 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilen ancak teknik direktör Şenol Güneş'in gözüne giremeyen Kamerunlu futbolcunun geleceği belli oldu.

YÖNETİM GÖNDERMEYİ PLANLIYOR

Milliyet'in haberine göre siyah - beyazlı yönetim, Onana'yı devre arasında kiralık ya da bonservisiyle göndermeyi planlıyor.

23 yaşındaki futbolcunun da uygun şartların oluşması halinde ayrılığa sıcak baktığı belirtildi.

Bu sezon Beşiktaş formasıyla 6 resmi maçta 109 dakika süre alan Onana, 1 asistlik bir performans sergiledi.

