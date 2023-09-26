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Son dakika: Beşiktaş'ta yeni transfer kriz yarattı! Yaptığı paylaşım sonrasında yönetim gönderme kararı aldı!

26.09.2023 09:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında konuk ettiği Mondihome Kayserispor'u 2-1 mağlup eden Beşiktaş'ta yaz transfer döneminde kadroya katılan Jean Onana'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım siyah - beyazlı taraftarların tepkisini çekmişti. Teknik direktör Şenol Güneş'in gözüne giremeyen ve son paylaşımıyla eleştiri oklarının hedefinde olan orta saha oyuncusu için yönetim kararını verdi. İşte detaylar...

Son dakika haberleri: Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Mondihome Kayserispor'u konuk etmişti. Siyah - beyazlılar, 1-0 geriye düştüğü maçta sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrılmıştı. Kara Kartal'ın sezon başında kadrosuna kattığı Jean Onana ise maç öncesi yaptığı paylaşımla eleştirilerin hedefindeki isim olmuştu.

PAYLAŞIMI TEPKİ ÇEKMİŞTİ

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Kayserispor maçına kısa bir süre kala eski takımı Lens'in müsabakasını izleyen Onana, paylaşımına sarı - kırmızı kalpli emoji bırakmıştı. Genç futbolcunun Kayserispor maçından hemen önce bu paylaşımı yapması taraftarların büyük tepkisini çekmişti.

GELECEĞİ BELLİ OLDU

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Sezon başında 4 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilen ancak teknik direktör Şenol Güneş'in gözüne giremeyen Kamerunlu futbolcunun geleceği belli oldu.

YÖNETİM GÖNDERMEYİ PLANLIYOR

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Milliyet'in haberine göre siyah - beyazlı yönetim, Onana'yı devre arasında kiralık ya da bonservisiyle göndermeyi planlıyor.

23 yaşındaki futbolcunun da uygun şartların oluşması halinde ayrılığa sıcak baktığı belirtildi.

Bu sezon Beşiktaş formasıyla 6 resmi maçta 109 dakika süre alan Onana, 1 asistlik bir performans sergiledi.

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