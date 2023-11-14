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Son dakika: Beşiktaş'tan Burak Yılmaz'a Vincent Aboubakar cevabı!

14.11.2023 16:03 | Son Güncelleme:
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Son dakika haberleri: Beşiktaş'taki teknik direktörlük görevinden ayrılan Burak Yılmaz, yaptığı açıklamalarla gündeme oturmuştu. Yılmaz, Vincent Aboubakar'ın oynamama nedeni olarak oyuncunun 4 ay sonraki alacaklarını talep etmesi olduğunu iddia etmişti. Siyah - beyazlı kulüp, Burak Yılmaz'ın yaptığı açıklamalara cevap verdi ve genç çalıştırıcının iddialarını yalanladı. İşte detaylar...

Son dakika haberleri: UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu 4. maçında konuk ettiği Bodo/Glimt'e 2-1 mağlup olan Beşiktaş'ta Burak Yılmaz, teknik direktörlük görevinden ayrılmıştı. Ayrılığının ardından Instagram'daki Beşiktaş paylaşımlarının hepsini kaldıran Yılmaz, Vincent Aboubakar'ın oynamamasına dair çarpıcı iddialarda bulunmuştu.

Aboubakar'ın 4 ay sonraki alacaklarını istediğini ve bu nedenle sahaya çıkmadığını dile getiren Yılmaz'a Beşiktaş Kulübü'nden cevap geldi.

"ABOUBAKAR'IN OYNAMAMASININ TEK NEDENİ..."

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İşte Beşiktaş'ın açıklaması;

"Futbolcumuz Vincent Aboubakar ile ilgili olarak bugün basında yer alan iddia nedeniyle açıklama yapma gereği doğmuştur. Aboubakar'ın ileri vadeli ödemelerini talep edip, bu talebinin karşılanmamasından dolayı formasını giyemediği yönündeki iddialar gerçekleri yansıtmamaktadır. Aboubakar’ın Futbol A Takımımızın oynadığı son 4 karşılaşmada forma giyememesinin tek nedeni sakatlığıdır. Kulübümüzdeki tüm sporcuların, teknik kadroların ve personelin hakediş ödemeleri, zamanında ve düzenli olarak yapılmaktadır. Bununla birlikte oyuncularımızın, teknik kadroların ve personelin ihtiyaçları olması halinde Kulübümüzün imkanları dahilinde avans ödemesi de yapılmaktadır. Aboubakar'ın da bu doğrultudaki talebi üzerine yakın tarihteki oluşacak hakedişlerine mahsuben bir kereye mahsus olmak üzere aylar öncesinden kendisine ödeme yapılmıştır. Bu husus yakın zamanın da değil, aylar öncesinin konusudur. Futbolcunun acil oluşan ihtiyacını karşılamak için kulüpten alacağına mahsuben, oyuncunun huzuru da dikkate alınarak ödeme yapılmıştır. Kaldı ki bu miktar, çok da yüksek olmayan bir meblağdır. Sağlık Kurulu Koordinatörümüz Tekin Kerem Ülkü’nün Vincent Aboubakar'ın sağlık durumu ile ilgili açıklaması ise şu şekildedir: “Futbol A Takımımızın, Bodo/Glimt ile oynadığı müsabaka öncesinde ısınma esnasında sağ uyluk arkasında ağrı hisseden oyuncumuz Vincent Aboubakar’ın Altunizade Acıbadem Hastanesi'nde yapılan MR görüntülemesinde uyluk arka adalesinde (biseps femoris) gerilme ve kanama tespit edilmiştir. Oyuncumuzun bu yaralanma ile ilgili tedavisi sağlık ekibimizce sürdürülmektedir.”

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