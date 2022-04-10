Son dakika: Beşiktaş'tan ezeli rakibe bedavaya gidiyor!

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de 32. hafta mücadelesinde ağırladığı Aytemiz Alanyaspor'u 4-1 mağlup eden Beşiktaş'ta yeni teknik direktör Valerien Ismael ayrılacak ilk ismi belirledi.

Trabzonspor ve Alanyaspor karşılaşmalarında oynadığı oyunla beğeni toplayan Beşiktaş'ta yeni sezonun çalışmalarına da başlandı.

KADROYA ALINMAMIŞTI

Yeni teknik direktör Valerien Ismael önderliğinde başka bir kimliğe bürünen Beşiktaş'ta Oğuzhan Özyakup, iki maçın da kadrosuna alınmamıştı.

"YOLLARI AYIRALIM"

Bu yaşananların ardından hem Ismael hem de 29 yaşındaki futbolcu, yolların ayrılması gerektiği fikrinde birleşti.

TRABZONSPOR DEVREYE GİRDİ

Gelecek sezon Avrupa'da oynayacak olan ve kadrosunu genişletmek isteyen Trabzonspor ise Oğuzhan Özyakup için devreye girdi.

ABDULLAH AVCI'NIN ÖZEL İSTEĞİ

Yeni sezonda düşecek olan yabancı sayısı nedeniyle iyi bir yerli orta saha transferi isteyen teknik direktör Abdullah Avcı, deneyimli futbolcunun kadroya katılması gerektiğini yönetime iletti.

TIPKI DORUKHAN GİBİ

Oğuzhan Özyakup'un da bu transfere sıcak baktığı ve Dorukhan Toköz gibi yeniden yükselişe geçmek istediği ifade edildi.

