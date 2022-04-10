Son dakika: Beşiktaş'tan ezeli rakibe bedavaya gidiyor!

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de 32. hafta mücadelesinde ağırladığı Aytemiz Alanyaspor'u 4-1 mağlup eden Beşiktaş'ta yeni teknik direktör Valerien Ismael ayrılacak ilk ismi belirledi.
Trabzonspor ve Alanyaspor karşılaşmalarında oynadığı oyunla beğeni toplayan Beşiktaş'ta yeni sezonun çalışmalarına da başlandı.
Yeni teknik direktör Valerien Ismael önderliğinde başka bir kimliğe bürünen Beşiktaş'ta Oğuzhan Özyakup, iki maçın da kadrosuna alınmamıştı.
Bu yaşananların ardından hem Ismael hem de 29 yaşındaki futbolcu, yolların ayrılması gerektiği fikrinde birleşti.
Gelecek sezon Avrupa'da oynayacak olan ve kadrosunu genişletmek isteyen Trabzonspor ise Oğuzhan Özyakup için devreye girdi.
Yeni sezonda düşecek olan yabancı sayısı nedeniyle iyi bir yerli orta saha transferi isteyen teknik direktör Abdullah Avcı, deneyimli futbolcunun kadroya katılması gerektiğini yönetime iletti.
Oğuzhan Özyakup'un da bu transfere sıcak baktığı ve Dorukhan Toköz gibi yeniden yükselişe geçmek istediği ifade edildi.
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