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Son dakika: Beşiktaş'tan ezeli rakibe bedavaya gidiyor!

10.04.2022 16:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında konuk ettiği Alanyaspor'u 4-1'lik skorla geçen ve oynadığı futbolla taraftarından beğeni toplayan Beşiktaş'ta yeni teknik Valerien Ismael rüzgarı esiyor. Bir yandan da yeni sezon planlamasını yapan siyah - beyazlılarda ayrılacak ilk isim belli oldu ve Trabzonspor da devreye girdi.

Son dakika: Beşiktaş'tan ezeli rakibe bedavaya gidiyor!
Oğuzhan Özyakup

Oğuzhan Özyakup

TR Türkiye
Yaş: 30 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Beşiktaş
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Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de 32. hafta mücadelesinde ağırladığı Aytemiz Alanyaspor'u 4-1 mağlup eden Beşiktaş'ta yeni teknik direktör Valerien Ismael ayrılacak ilk ismi belirledi.

Trabzonspor ve Alanyaspor karşılaşmalarında oynadığı oyunla beğeni toplayan Beşiktaş'ta yeni sezonun çalışmalarına da başlandı.

KADROYA ALINMAMIŞTI

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Yeni teknik direktör Valerien Ismael önderliğinde başka bir kimliğe bürünen Beşiktaş'ta Oğuzhan Özyakup, iki maçın da kadrosuna alınmamıştı.

"YOLLARI AYIRALIM"

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Bu yaşananların ardından hem Ismael hem de 29 yaşındaki futbolcu, yolların ayrılması gerektiği fikrinde birleşti.

TRABZONSPOR DEVREYE GİRDİ

Oğuzhan Özyakup

Gelecek sezon Avrupa'da oynayacak olan ve kadrosunu genişletmek isteyen Trabzonspor ise Oğuzhan Özyakup için devreye girdi.

ABDULLAH AVCI'NIN ÖZEL İSTEĞİ

avcı

Yeni sezonda düşecek olan yabancı sayısı nedeniyle iyi bir yerli orta saha transferi isteyen teknik direktör Abdullah Avcı, deneyimli futbolcunun kadroya katılması gerektiğini yönetime iletti.

TIPKI DORUKHAN GİBİ

Oğuzhan Özyakup'un da bu transfere sıcak baktığı ve Dorukhan Toköz gibi yeniden yükselişe geçmek istediği ifade edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Abdullah Avcı Beşiktaş Futbol Kulübü Trabzonspor Oğuzhan Özyakup
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