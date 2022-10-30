SON DAKİKA: Beşiktaş taraftarı Şenol Güneş'i böyle karşıladı... Vodafone Park'ta iç ısıtan kare!

Beşiktaş'ta Valerien Ismael ile yolların ayrılmasının ardından takımın başına geçen Şenol Güneş, Süper Lig'in 12. haftasında Ümraniyespor ile oynanan karşılaşma öncesi yaklaşık 3.5 yıl aranın ardından Vodafone Park'a geldi.

Siyah-Beyazlı taraftarlar, Güneş için tezahüratlarda bulunurken tecrübeli çalıştırıcı çiçeklerle karşılandı. Maç öncesi tribünleri selamlayan Şenol Güneş'in minik bir Beşiktaş taraftarı ile olan görüntüsü sosyal medyada çokça paylaşıldı.

İŞTE O KARE...

Şenol Güneş, mücadele öncesi yaptığı açıklamalarda şu ifadeleri kullandı:

"SEVDA ÖNEMLİDİR, AŞK DEĞİL"

"Aşk, hevesim bitene kadar. Sevda nefesim bitene kadar. Sevda önemlidir, aşk değil. Sevginin saygının olduğu bir ülke arzuluyoruz. Cumhuriyetin değerlerini bilelim. Onla yaşayalım. Ülke bizim, takım da bizim. Birlikte düşünüp birlikte paylaşacağız. Taraftarının sevgisi, ilgisi, desteğine cevap verebilmek için sahadaydım. Çok güzel bir ambiyans vardı. Yeni bir hevesim, yeni bir heyecanım var. Camia için buradayız.

"SAHADA GÖRECEĞİZ..."

Güzelliklerin karşılığı olması lazım. 2 idman yaptık sadece. Bugün sahadayız. Eldeki oyuncuların ne yapacağını sahada göreceğiz, değerlendireceğiz. Futbol adına güzel şeyler yapmak istiyoruz. Taraftarın istediği güzel futbolu sunmak zorundayız. Hem 1'e 1, hem 11'e 11 iyi olmak zorundayız. O zaman oyunlar, sistemler yerine oturur. Büyük takım olarak her maçı kazanmak için çıkacağız. Ümraniyespor çok büyük başarılar elde edip Süper Lig'e yükseldi. Oyun anlamında rakiplerine zorluklar yaşatıyorlar. Sabırla kendi oyunumuzu oynayarak kazanmak istiyoruz."

"BAŞARIYA İHTİYAÇ VAR"

"Zaman her şeyi gösterecek. Taraftarların heyecanı eskiden beri var. Beşiktaş camiasında, Çarşı grubunda aile yapısı üst seviyededir. Doğruları düşünen, samimi, özgür bir aile bu. Ben futboldan ayrıydım, halkın içindeydim. Futbol ve halk benim dünyam. 2-3 maçta durumumuzu göreceğiz. Kayıpsız gitmek gönlümüzden geçen. İyi oyunlar iyi sonuçlar getirecek. Sonuçla olan arkadaşlığı değil, arkadaşlıkla gelen sonucu istiyoruz. Şu anda gördüğüm tablo, hepsinin futbola, başarıya ihtiyacı var. Aynı şeyi düşünüyoruz. Neden yapmayalım."



