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SON DAKİKA: Beşiktaş yeni golcüsünü resmen açıkladı! Siyah-Beyazlılar'dan Tammy Abraham için KAP bildirimi geldi

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş bir transferi daha resmen açıkladı. Siyah-Beyazlılar kadrosuna Roma'dan İngiliz santrfor Tammy Abraham'ı katarken KAP bildirimini de yaptı. İşte detaylar...

SON DAKİKA: Beşiktaş yeni golcüsünü resmen açıkladı! Siyah-Beyazlılar'dan Tammy Abraham için KAP bildirimi geldi
Berker İşleyen

Transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş, kadrosuna Roma'dan İngiliz santrfor Tammy Abraham'ı kattı.

"SİZİN İÇİN GELİYORUM"

SON DAKİKA: Beşiktaş yeni golcüsünü resmen açıkladı! Siyah-Beyazlılar dan Tammy Abraham için KAP bildirimi geldi 1

İstanbul'a gelmek için yola çıkan yıldız forvetin uçaktan ilk sözleri, "Merhaba kara kartallar, sizin için geliyorum. Havalimanında görüşmek üzere."Beşiktaş Kulübü, Abraham'ın saat 18.00’de Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali’ne iniş yapacağını duyurdu.

KAP AÇIKLAMASI YAPILDI

SON DAKİKA: Beşiktaş yeni golcüsünü resmen açıkladı! Siyah-Beyazlılar dan Tammy Abraham için KAP bildirimi geldi 2

Beşiktaş, Tammy Abraham'ın kiralık transferi konusunda görüşmelere başlandığını KAP'a bildirimde bulundu. Abraham, Beşiktaş'tan yıllık 5 milyon euro maaş alacak. Roma'dan kiralanacak oyuncunun sözleşmesinde 15 milyon euroluk zorunlu satın alma opsiyonu olacak. Bu rakam, Abraham'ı kulüp tarihinin en pahalı oyuncusu yapacak.

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