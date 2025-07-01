SON DAKİKA: Beşiktaş yeni golcüsünü resmen açıkladı! Siyah-Beyazlılar'dan Tammy Abraham için KAP bildirimi geldi

Transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş, kadrosuna Roma'dan İngiliz santrfor Tammy Abraham'ı kattı.

"SİZİN İÇİN GELİYORUM"

İstanbul'a gelmek için yola çıkan yıldız forvetin uçaktan ilk sözleri, "Merhaba kara kartallar, sizin için geliyorum. Havalimanında görüşmek üzere."Beşiktaş Kulübü, Abraham'ın saat 18.00’de Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali’ne iniş yapacağını duyurdu.

KAP AÇIKLAMASI YAPILDI

Beşiktaş, Tammy Abraham'ın kiralık transferi konusunda görüşmelere başlandığını KAP'a bildirimde bulundu. Abraham, Beşiktaş'tan yıllık 5 milyon euro maaş alacak. Roma'dan kiralanacak oyuncunun sözleşmesinde 15 milyon euroluk zorunlu satın alma opsiyonu olacak. Bu rakam, Abraham'ı kulüp tarihinin en pahalı oyuncusu yapacak.