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  4. Son dakika: Bu iddia gündemi sarsar! Galatasaraylı yıldız oyuncunun menajerine dolandırıcılık suçlaması!

Son dakika: Bu iddia gündemi sarsar! Galatasaraylı yıldız oyuncunun menajerine dolandırıcılık suçlaması!

21.02.2022 20:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika Galatasaray haberleri... Galatasaray'ın devre arasında Fiorentina'dan kiraladığı Erick Pulgar için flaş bir iddia ortaya atıldı. Galatasaraylı olmasıyla bilinen gazeteci Fatih Altaylı, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda gündeme oturdu. Fatih Altaylı, "Bu Pulgar'ı Galatasaray'a kim itelediyse helal olsun. Bu çocuk futbolcu falan değil. Tek bir pas, tek bir olumlu hareketi yok. Bunu Galatasaray'a satan menajerin Netflix'de belgeseli yapılır yakında büyük dolandırıcı diye." dedi.

Son dakika: Bu iddia gündemi sarsar! Galatasaraylı yıldız oyuncunun menajerine dolandırıcılık suçlaması!
Erick Pulgar

Erick Pulgar

ŞLİ Şili
Yaş: 28 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray'da son dakika haberleri gelmeye devam ediyor... Galatasaray'ın orta sahaya yaptığı Erick Pulgar transferi ile ilgili ilginç bir iddia ortaya atıldı. Yaptığı yorumlarla sık sık gündeme gelen gazeteci Fatih Altaylı bu transferi kendi Twitter hesabından değerlendirdi.

"BÜYÜK DOLANDIRICI"

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Fatih Altaylı, Erick Pulgar'ın menajerini ve yıldız futbolcuyu hedef alarak, "Bu Pulgar'ı Galatasaray'a kim itelediyse helal olsun. Bu çocuk futbolcu falan değil. Tek bir pas, tek bir olumlu hareketi yok. Bunu Galatasaray'a satan menajerin Netflix'de belgeseli yapılır yakında büyük dolandırıcı diye." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü Fatih Altaylı
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