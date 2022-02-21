Son dakika: Bu iddia gündemi sarsar! Galatasaraylı yıldız oyuncunun menajerine dolandırıcılık suçlaması!

Galatasaray'da son dakika haberleri gelmeye devam ediyor... Galatasaray'ın orta sahaya yaptığı Erick Pulgar transferi ile ilgili ilginç bir iddia ortaya atıldı. Yaptığı yorumlarla sık sık gündeme gelen gazeteci Fatih Altaylı bu transferi kendi Twitter hesabından değerlendirdi.

"BÜYÜK DOLANDIRICI"

Fatih Altaylı, Erick Pulgar'ın menajerini ve yıldız futbolcuyu hedef alarak, "Bu Pulgar'ı Galatasaray'a kim itelediyse helal olsun. Bu çocuk futbolcu falan değil. Tek bir pas, tek bir olumlu hareketi yok. Bunu Galatasaray'a satan menajerin Netflix'de belgeseli yapılır yakında büyük dolandırıcı diye." dedi.



