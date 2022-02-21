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Galatasaray'ın teknik direktörü Domenec Torrent taraftarları çileden çıkardı! İşte söylediği sözler...

21.02.2022 20:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'in 25. haftasında Göztepe ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Fatih Terim'in ayrılığı sonrası takımın başına getirilen Domenec Torrent'in maç başında verdiği röportaj sosyal medyada olay oldu. Torrent'in yayıncı kuruluşa demeç taraftarı adeta çıldırttı. İspanyol hoca, "İki takım için de çok önemli maç. Her puanı sayıyoruz artık." ifadelerini kullandı. Torrent'in Galatasaray'ın küme düşme hattı korkusunu kabullendiği yorumları yapıldı...

Galatasaray'ın teknik direktörü Domenec Torrent taraftarları çileden çıkardı! İşte söylediği sözler...

Galatasaray'da performansı eleştirilen Domenec Torrent, Göztepe maçı öncesi yaptığı açıklamayla gündeme geldi. Yayıncı kuruluşa demeç veren İspanyol teknik adam taraftarların tepkisini çekecek ifadeler kullandı.

"HER PUANI SAYIYORUZ"

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Galatasaray'ın küme düşme hattında bulunmasını kabullenip bir açıklama yapan Torrent, "Göztepe ve bizim için çok önemli bir maça çıkıyoruz. Bu saatten sonra her puanı sayıyoruz, saymamız gerekiyor." ifadelerini kullandı. Galatasaraylı taraftarlar bu açıklama sonrası sosyal medyada isyan etti.


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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü Göztepe
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