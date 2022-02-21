Galatasaray'ın teknik direktörü Domenec Torrent taraftarları çileden çıkardı! İşte söylediği sözler...

Galatasaray'da performansı eleştirilen Domenec Torrent, Göztepe maçı öncesi yaptığı açıklamayla gündeme geldi. Yayıncı kuruluşa demeç veren İspanyol teknik adam taraftarların tepkisini çekecek ifadeler kullandı.

"HER PUANI SAYIYORUZ"

Galatasaray'ın küme düşme hattında bulunmasını kabullenip bir açıklama yapan Torrent, "Göztepe ve bizim için çok önemli bir maça çıkıyoruz. Bu saatten sonra her puanı sayıyoruz, saymamız gerekiyor." ifadelerini kullandı. Galatasaraylı taraftarlar bu açıklama sonrası sosyal medyada isyan etti.



