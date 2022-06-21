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SON DAKİKA: Bunu kimse beklemiyordu! Yusuf Yazıcı 'Aslan' oluyor

21.06.2022 10:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika transfer haberi... Yeni sezon hazırlıklarına hız kesmeden devam eden Galatasaray'da teknik direktör belirsizliği Okan Buruk ile anlaşılmasının ardından ortada kalkerken, transferde vites arttırılmış durumda. Birçok isim ile temaslarını sürdüren Sarı-Kırmızılı yönetimden beklenmedik bir hamle gelirken, ailevi sebeplerden dolayı Fransa'da bulunan Okan Buruk'un Yusuf Yazıcı ile bizzat görüştüğü öğrenildi. İşte detaylar...

SON DAKİKA: Bunu kimse beklemiyordu! Yusuf Yazıcı 'Aslan' oluyor

Burak Elmas'ın ardından Galatasaray'ın yeni başkanı olan Dursun Özbek çalışmalarına hızlı bir şekilde start verirken, öncelikli konulardan olan teknik direktör meselesini halletmek için kurmaylarıyla beraber çalışmalara başladı.

TORRENT İLE YOLLAR AYRILIYOR!

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Burak Elmas döneminde takımın başına getirilen ancak beklenen verimin alınamadığı İspanyol çalıştırıcı Domenec Torrent ile yolları ayırmaya hazırlanan Sarı-Kırmızılı ekip, 59 yaşındaki çalıştırıcıyı fesih görüşmeleri için İstanbul'a çağırmıştı.

OKAN BURUK İLE ANLAŞILDI!

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Galatasaray ile ismi anılan genç çalıştırıcı Okan Buruk ile anlaşmaya vardığı öğrenilen Özbek ve ekibi, hoca belirsizliğinin ortadan kalkmasının ardından transferde de somut hamlelere hazırlandığı öğrenildi.

İLK SIRADA YUSUF YAZICI!

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Yeni sezonda mutlak şampiyonluk hedefleyen Sarı-Kırmızılı ekipte yönetim listenin ilk sırasına Fransız ekiplerinden Lille'de forma giyen Trabzonspor'un eski oyuncusu Yusuf Yazıcı'yı yazdı.

"BÜYÜK İŞLERE İMZA ATABİLİRİZ"

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Sabah'ın haberine göre; Ailevi sebeplerden dolayı Fransa'da olan çiçeği burnunda teknik direktör Okan Buruk, milli yıldız ile ilk görüşmeyi gerçekleştirirken oyuncuya "Galatasaray'da önemli işlere imza atabiliriz." dediği öğrenildi.

YUSUF YAZICI KİMDİR?

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Futbolculuk kariyerine 2008'de, Trabzonspor altyapısında başladı. Aralık 2015'te profesyonel sözleşme imzalayarak A takıma yükseldi. 22 Aralık'ta, Gaziantepspor ile oynanan Türkiye Kupası F Grubu maçına ilk on birde başlayarak Trabzonspor formasını ilk kez bir resmî maçta giymiş oldu. 7 Şubat 2016'da, Akhisar Belediyespor karşılaşmasının 77. dakikasında sakatlanan Musa Nizam'ın yerine oyuna girdi ve Süper Lig'deki ilk maçına çıktı. 8 Mayıs'ta, 6-0 sona eren Çaykur Rizespor maçında attığı 2 golle hem profesyonel kariyerindeki ilk gollerini attı hem de 2015-16 sezonunda Süper Lig'de gol atan en genç oyuncu oldu.

Ağustos 2019'da Lille'e 16,5 milyon avro, Lille'deki 25. maçına çıkınca ekstra 1 milyon avro, sonraki satıştan %20 pay ve Edgar Ié karşılığında transfer oldu. Ayrıca anlaşmaya göre eğer Lille, Yusuf'u başka bir Türk takımına satarsa 20 milyon avro tazminat ödeyecek.


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