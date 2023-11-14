Son dakika: Burak Yılmaz, Beşiktaş'taki gerçekleri açıkladı! "Aboubakar, bilerek sahaya çıkmamış!", "İdmana çıkmayan oyuncular vardı", "Keşke gelmeseydim!"

Son dakika haberleri: Şenol Güneş'in Beşiktaş'tan ayrılığının ardından takımın başına getirilen Burak Yılmaz; çıktığı 6 resmi maçta 2 galibiyet, 4 mağlubiyet almış ve görevinden istifa etmişti. İlk teknik direktörlük deneyimini siyah - beyazlı takımda geçici süreliğine gerçekleştiren Yılmaz, yaşadıklarını anlattı.

Milliyet'ten Attila Gökçe'ye konuşan Yılmaz, çok çarpıcı açıklamalarda bulundu. Burak Yılmaz'ın Aboubakar ile ilgili sözleri ise dikkat çekti.

İşte Burak Yılmaz'ın açıklamaları;

"İDMANA ÇIKMAYIP KAFETERYADA OTURAN OYUNCU VARDI"

"Futbolcularda inanılmaz bir vurdumduymazlık dikkati çekiyordu. Ülkesinden misafiri gelmiş yabancı oyuncumuz, o gün idmana çıkmayıp kafeteryada oturabiliyordu. İsteksiz, gönülsüz çalışanlar da vardı."

"ABOUBAKAR BİLEREK OYNAMAMIŞ"

"Araştırınca öğrendim ki bizim Kamerunlu golcümüz, 4 ay sonraki alacağının ödenmesi için ısrar ediyormuş. Ödeme yapılmayınca ağrılarının da devam ettiğini söylediler. Ama hayır, bilimi araya koyarak dedikodu yapmak istemiyorum. Takdirini Beşiktaşlı yöneticilere bırakıyorum..."

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"Anında tepki koymam hata olabilir. Ertesi gün de sorun giderildi. Barış sağlandı. Ama ben, o günkü davranışımdan pişmanlık duymuyorum."

"KEŞKE GELMESEYDİM"

"Beşiktaş takımında beklemediğim tablolarla karşılaştım. Şenol Hocamızın gergin ve asabi halleri, oyuncularla ve bizimle konuşurken seçtiği üslup beni çok şaşırttı. Bu deneyleri de dağarcığımda saklayacağım. Ancak gücüme giden şeyler de var: Sayın Başkan’la konuşurken sıra para hesabına gelince Beşiktaş’la böyle bir alış verişe girmeyeceğimi söyledim. Ama Hırvat yardımcılarım için hak ettikleri ödemenin yapılmasını rica ettim. Buradan onlara da teşekkür ediyorum. Özetle içten içe ‘Keşke gelmeseydim’ diyorum ama Beşiktaş’tan kaçamazdım. Ben Başkanımız Ahmet Nur Çebi ile konuşmayı tamamlayıp kulüpten ayrılırken, 5 dakika içinde Rıza Hoca’nın geldiğini öğrendim. Böyle tablolara da alışmak lazımmış, ben bilemedim."





