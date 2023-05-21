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SON DAKİKA: Çaykur Rizespor, Süper Lig'e yükseldi! Altınordu ise küme düştü...

21.05.2023 18:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Spor Toto 1. Lig'de normal sezonun son haftasında Altınordu ile 0-0 berabere kalan Çaykur Rizespor, Süper Lig'e yükseldi. İzmir temsilcisi ise küme düştü. Rizespor, Samsunspor'un ardından Süper Lig'e yükselen 2. takım oldu. İşte detaylar...

SON DAKİKA: Çaykur Rizespor, Süper Lig'e yükseldi! Altınordu ise küme düştü...

Son dakika haberleri: Spor Toto 1. Lig’in 38. ve son haftasında Çaykur Rizespor, Altınordu'yu konuk etti. Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan müsabaka, 0-0'lık beraberlikle sonuçlandı.

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Bu skorun ardından Çaykur Rizespor, Süper Lig'e yükseldi, İzmir temsilcisi ise küme düştü.

Karşılaşmada Altınordu forması giyen Kürşad Sürmeli, 31. dakikada kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.

RİZESPOR DÜŞTÜĞÜ GİBİ ÇIKTI

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Geçtiğimiz sezon Spor Toto Süper Lig'e veda eden Rizespor, bu sezon Spor Toto 1. Lig'i 68 puanla 2. sırada tamamladı. Karadeniz ekibi böylece 1 sezon aradan sonra Süper Lig'e yükselmiş oldu.

ALTINORDU, 9 YIL SONRA DÜŞTÜ

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Altyapısıyla birçok önemli futbolcuyu Türk futboluna kazandıran ve adından çokça söz ettiren Altınordu ise sezonu 35 puanla 16. basamakta tamamlayarak 9 yıl aradan sonra küme düştü.

Öte yandan Spor Toto 1. Lig’de play-off eşleşmeleri şu şekilde;

Bodrumspor-Göztepe

Sakaryaspor-Eyüpspor

Finale çıkan takım, Pendikspor ile karşılaşacak.

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