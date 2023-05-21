SON DAKİKA: Çaykur Rizespor, Süper Lig'e yükseldi! Altınordu ise küme düştü...

Son dakika haberleri: Spor Toto 1. Lig’in 38. ve son haftasında Çaykur Rizespor, Altınordu'yu konuk etti. Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan müsabaka, 0-0'lık beraberlikle sonuçlandı.

Bu skorun ardından Çaykur Rizespor, Süper Lig'e yükseldi, İzmir temsilcisi ise küme düştü.

Karşılaşmada Altınordu forması giyen Kürşad Sürmeli, 31. dakikada kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.

RİZESPOR DÜŞTÜĞÜ GİBİ ÇIKTI

Geçtiğimiz sezon Spor Toto Süper Lig'e veda eden Rizespor, bu sezon Spor Toto 1. Lig'i 68 puanla 2. sırada tamamladı. Karadeniz ekibi böylece 1 sezon aradan sonra Süper Lig'e yükselmiş oldu.

ALTINORDU, 9 YIL SONRA DÜŞTÜ

Altyapısıyla birçok önemli futbolcuyu Türk futboluna kazandıran ve adından çokça söz ettiren Altınordu ise sezonu 35 puanla 16. basamakta tamamlayarak 9 yıl aradan sonra küme düştü.

Öte yandan Spor Toto 1. Lig’de play-off eşleşmeleri şu şekilde;

Bodrumspor-Göztepe

Sakaryaspor-Eyüpspor

Finale çıkan takım, Pendikspor ile karşılaşacak.

