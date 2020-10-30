SON DAKİKA! Cristiano Ronaldo koronavirüsü yendi!

Juventus'un dünya yıldızı oyuncusu Cristiano Ronaldo koronavirüsü yendi. Yaklaşık 2 haftadır bu hastalıkla boğuşan yıldız oyuncunun son testi negatif çıktı. Juventus kulübü Twitter adreslerinden yaptıkları paylaşımla müjdeli haberi dünyaya duyurdu.
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