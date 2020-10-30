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  4. SON DAKİKA! Cristiano Ronaldo koronavirüsü yendi!

SON DAKİKA! Cristiano Ronaldo koronavirüsü yendi!

İTALYA HABERLERİ  | 30.10.2020 20:20 | Son Güncelleme

Juventus'ta forma giyen ve yaklaşık 2 haftadır koronavirüs testi pozitif çıkan Cristiano Ronaldo'nun son testi negatif çıktı.

SON DAKİKA! Cristiano Ronaldo koronavirüsü yendi!

Juventus'un dünya yıldızı oyuncusu Cristiano Ronaldo koronavirüsü yendi. Yaklaşık 2 haftadır bu hastalıkla boğuşan yıldız oyuncunun son testi negatif çıktı. Juventus kulübü Twitter adreslerinden yaptıkları paylaşımla müjdeli haberi dünyaya duyurdu.

Juventus: "Cristiano Ronaldo'nun son koronavirüs testi negatif çıktı."

asfsad

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