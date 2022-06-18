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  4. Son dakika: Cristiano Ronaldo'nun yeni adresi hayranlarını çok şaşırtacak! Jose Mourinho...

Son dakika: Cristiano Ronaldo'nun yeni adresi hayranlarını çok şaşırtacak! Jose Mourinho...

18.06.2022 21:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Geride bıraktığımız sezon yuvası Manchester United'a geri dönen, fırtına gibi bir başlangıç yapan ancak takımının kötü grafiği sonrasında kendi performansında da geriye giden Cristiano Ronaldo'nun geleceği futbolseverler tarafından merak ediliyordu. Kulüpten ayrılacağına dair iddiaların ortaya çıkmasının ardından bir haber de İtalyan basınından geldi. Portekizli yıldızın yeni adresinin eski hocası Jose Mourinho'nun yanı olacağı öne sürüldü.

Son dakika: Cristiano Ronaldo'nun yeni adresi hayranlarını çok şaşırtacak! Jose Mourinho...

Son dakika haberleri: 2021/22 sezonunun başında Juventus'tan ayrılarak İngiltere Premier Lig devi Manchester United'a transfer olan Cristiano Ronaldo'nun, takımının UEFA Şampiyonlar Ligi'ne kalamamasının ardından ayrılmak istediği iddia edilmişti. Geçici teknik direktör Ralf Rangnick'in görevden ayrılması sonrasında takımın başına getirilen Erik ten Hag'ın kadroda düşünmediği iddia edilen Cristiano Ronaldo için flaş bir haber gündeme geldi.

İngiliz devinden ayrılmak istediği öne sürülen Cristiano Ronaldo'nun, gidebileceği alternatif kulüpleri İtalyan basını sıraladı.

ROMA VE SPORTING İHTİMALİ

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Habere göre; Portekizli yıldız, İngiliz ekibinden ayrılması halinde Roma veya Sporting'e transfer olmayı düşünüyor.

"SPORTING'DE BIRAKMAK İSTİYORUM"

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Real Madrid'den eski hocası ve vatandaşı Jose Mourinho ile yeniden buluşmak isteyen yıldız oyuncu, ilk kulübü Sporting için de daha önce 'Fubolu bırakmak istediğim kulüp' sözlerini kullanmıştı.

Ronaldo geçtiğimiz sezon Manchester United formasıyla 38 maçta, 24 gol - 3 asistlik bir performans sergiledi.

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