Son dakika: Cristiano Ronaldo'nun yeni adresi hayranlarını çok şaşırtacak! Jose Mourinho...

Son dakika haberleri: 2021/22 sezonunun başında Juventus'tan ayrılarak İngiltere Premier Lig devi Manchester United'a transfer olan Cristiano Ronaldo'nun, takımının UEFA Şampiyonlar Ligi'ne kalamamasının ardından ayrılmak istediği iddia edilmişti. Geçici teknik direktör Ralf Rangnick'in görevden ayrılması sonrasında takımın başına getirilen Erik ten Hag'ın kadroda düşünmediği iddia edilen Cristiano Ronaldo için flaş bir haber gündeme geldi.

İngiliz devinden ayrılmak istediği öne sürülen Cristiano Ronaldo'nun, gidebileceği alternatif kulüpleri İtalyan basını sıraladı.

ROMA VE SPORTING İHTİMALİ

Habere göre; Portekizli yıldız, İngiliz ekibinden ayrılması halinde Roma veya Sporting'e transfer olmayı düşünüyor.

"SPORTING'DE BIRAKMAK İSTİYORUM"

Real Madrid'den eski hocası ve vatandaşı Jose Mourinho ile yeniden buluşmak isteyen yıldız oyuncu, ilk kulübü Sporting için de daha önce 'Fubolu bırakmak istediğim kulüp' sözlerini kullanmıştı.

Ronaldo geçtiğimiz sezon Manchester United formasıyla 38 maçta, 24 gol - 3 asistlik bir performans sergiledi.

