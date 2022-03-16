Son Dakika | Domenec Torrent'in basın toplantısında İspanyol muhabirin sözleri dikkat çekti: Barcolana, Türk cehennemine çıkacak

Son dakika: Galatasaray teknik direktörü Domenec Torrent ve milli futbolcu Taylan Antalyalı, Barcelona maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında dünyanın en iyi 5 takımından biri olan Barceolana'yı ağırlayacaklarını belirten Galatasaray teknik direktörü TorrenT tur için sahaya çıkacaklarını söyledi.

**İspanyol teknik adam Torrent'in açıklamaları şöyle:

"Beşiktaş maçı çok önemliydi. Bir maçı kazanmanın en iyi yolu, bir önceki maçı kazanmaktır. Beşiktaş'a kaybetseydik, neden daha iyi oynamadığımızı sorardınız."

"TUR İÇİN OYNAYACAĞIZ"

"Oyuncular fizik olarak çok çalıştılar, çok büyük efor harcadılar. Perşembe günü de 90 dakika mücadele etmek için çalışıyoruz. Barcelona'dan sonra da iki gün içinde hem yolculuk yapacağız, hem de maça çıkacağız. Ne varsa o, değiştirebileceğimiz bir durum yok. Barcelona gibi kalitesi çok üstün olan bir takıma karşı oynamak farklı. Ancak biz tur için oynayacağız. Oyun planımız da buna göre olacak."

"DÜNYANIN EN İYİ 5 TAKIMINDAN BİRİ BARCELONA"

"Türkiye'de Barcelona'yı yeterince tanımayan insanlar, bizden sonra Osasuna'ya 4 atmalarına baksınlar. Barcelona'ya karşı mücadelemizi adil şekilde değerlendirmeliyiz. Dünyanın en iyi 5 takımından biri Barcelona. Birlikte oyun sayesinde sonuca ulaşabiliriz. Barcelona'ya karşı dünyanın bütün takımları geride oynamak zorunda kalıyor. O yüzden onlara karşı hazırlıklı olmamız gerekiyor."

"BARCELONA İÇİN ZOR OLACAK BİR MAÇ AYARLAMAYA ÇALIŞIYORUZ"

"Sahamızda taraftarımız çok yardımcı oluyor. Beşiktaş maçında son 15 dakikada takım zorlandığında, çok yardımcı oldular. Barcelona için zor olacak bir maç ayarlamaya çalışıyoruz. Savunmada mükemmel olmamız lazım. Daha sonra gol şanslarımız mutlaka olacaktır. Barcelona'ya karşı ilk dakikadan itibaren iyi oynamalısınız. Özellikle kalecimizin çok iyi olması lazım. Sonrasında fırsatlardan yararlanabiliriz. Sonuç alabileceğimize inanıyorum."

"BARCELONA, TÜRK CEHENNEMİNE ÇIKACAK. SONUÇ NASIL OLACAK?"

İspanyol muhabirin, "Katalanca soru sorabilir miyim? Bunun için özellikle geldik. Barcelona, Türk cehennemine çıkacak. Sonuç nasıl olacak?" sorusu üzerine Torrent, şu ifadeleri kullandı:

"Taraftarımız çok güçlü. Taraftarımızın desteğiyle güzel bir sonuca ulaşacağız!"

"ŞU ANDA GALATASARAY'DA ÇOK MUTLUYUM"

İspanyol Muhabir: "Bir gün Barcelona'yı Çalıştırmak ister misin?"

Torrent: "Şu anda Galatasaray'da çok mutluyum. Önümüzdeki 5 yıl burada olursam, harika olur. Şu an Barcelona maçını düşünüyorum. Galatasaray sonrasında ne yaparım, bilmiyorum."

TAYLAN ANTALYALI: İYİ BİR SONUÇ ALACAĞIMIZA İNANIYORUM

Basın toplantısına katılan Taylan Antalyalı'nın açıklamaları şöyle;

"Barcelona orta sahasında tüm oyuncular kaliteli. Sergio Busquets daha tecrübeli. Ellerindeki en iyi kadroyla çıkacaklardır. İlk maçtaki mücadelemizi sahada gösterip, iyi bir sonuç alacağımıza inanıyorum.

Barcelona, Avrupa'nın en büyük kulüplerinden bir tanesi. Ancak Avrupa Ligi'nde bu turdan olan bütün takımlar güçlü. Turu geçersek, en az Barcelona kadar zorlu rakipler var.

Galatasaray'da 3. senem. Birçok pozisyonda oynadım. İlk zamanlar forvet bile oynadım. Stopere de geçmiştim. Nerede görev verilirse, en iyisini yapmaya çalışıyorum. Galatasaray kariyerimin büyük bölümünde savunma önünde oynadım. Şu anda görev bölgemden memnunum."

