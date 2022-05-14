Son dakika: Emre Belözoğlu istemedi; Volkan Demirel, Fenerbahçe'den alıyor!

Son dakika haberleri: Sezon başında Vitor Pereira'nın gelmesiyle birlikte Fenerbahçe'deki yardımcı antrenörlük görevinden ayrılan ve Karagümrük'e imza atarak İlk teknik direktörlük deneyiminin altından başarıyla kalkan Volkan Demirel, önümüzdeki sezon için gözünü Avrupa kupalarına dikti.

LEMOS'A TALİP OLDU

Bu hedef doğrultusunda bir kadro kurmak isteyen Volkan Demirel, Emre Belözoğlu'nun Francis Nzabe'yi Medipol Başakşehir'e transfer etmesinin ardından Fenerbahçe'nin elden çıkarmak istediği Mauricio Lemos'a talip oldu.

LİGİ TANIYAN STOPER

Sezonu Belçika'nın Beerschot V.A. takımında kiralık olarak geçiren Uruguaylı, sezon sonu sarı-lacivertlilere geri dönecek. Kim Min-jae, Attila Szalai, Serdar Aziz gibi isimlerden formayı alması zor görünen Lemos'u sarı-lacivertli kulüp elden çıkarmak istiyor. Fatih Karagümrük'te; Davide Biraschi, Derrick Luckassen ve Ervin Zukanovic gibi isimlerin sezon sonu sözleşmeleri sona ereceği düşünüldüğünde Volkan Demirel için ligi tanıyan bir stoper hayati öneme sahip.

EN DÜŞÜK MALİYETLE

Sezonun bitmesiyle birlikte Fenerbahçe'nin kapısını çalması beklenen Karagümrük'ün Lemos transferini mümkün olan en düşük maliyetle bitirmek istiyor.

EMRE BELÖZOĞLU, TERCİHİNİ NZABE'DEN YANA KULLANDI

İsmi uzun süre Medipol Başakşehir ile anılan 26 yaşındaki stoper için Emre Belözoğlu tercihini Francis Nzabe'den yana kullanmıştı. "Boz-Baykuşlar", geçtiğimiz günlerde Nzabe ile üç yıllık sözleşme imzalamıştı.

EMRE BELÖZOĞLU, FENERBAHÇE'YE ALMIŞTI

Hatırlanacağı üzere Emre Belözoğlu, Fenerbahçe'de sportif direktör olarak görev aldığı 2020 yazında Lemos'u Las Palmas'tan 1 milyon 500 bin euro bedelle transfer etmiş, bir dönem Barcelona'nın kapısından dönen Lemos, sezon başı Belçika ekiplerinden Beerschot V.A. takımına kiralık gitmişti.

