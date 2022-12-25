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Son dakika: En son Mostafa Mohamed yapmıştı! Bafetimbi Gomis attı, Galatasaray bu sezon bir ilki yaşadı!

25.12.2022 19:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında İstanbulspor ile karşı karşıya geldi. Sarı - kırmızılılar; ilk yarıya oldukça coşkulu başlarken, aradığı golü 15. dakikada buldu. Dries Mertens'in kullandığı köşe vuruşunu kafayla tamamlayan Bafetimbi Gomis, takımını 1-0 öne geçirdi. Bu golden sonra Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon bir ilki yaşadı. İşte detaylar...

Son dakika: En son Mostafa Mohamed yapmıştı! Bafetimbi Gomis attı, Galatasaray bu sezon bir ilki yaşadı!

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray, İstanbulspor'u konuk etti. Nef Stadyumu Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanan karşılaşmanın ilk yarısında büyük bir heyecan yaşanırken, beklenen gol 15. dakikada geldi. Sarı - kırmızılı taraftarlar golden sonra büyük bir sevinç yaşarken, bu sezon bir ilk yaşandı.

GOMIS ÖNE GEÇİRDİ

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Galatasaray, müsabakanın 15. dakikasında bir köşe vuruşu kazandı. Topun başına geçen Dries Mertens ortasını yaptı. Kalabalık içerisinden meşin yuvarlağa kafasıyla vuran Bafetimbi Gomis, topu ağlarla buluşturdu ve sarı - kırmızılıları 1-0 öne geçirdi.

ŞUBAT 2022'DEN BU YANA İLK KEZ

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Bu golle birlikte Galatasaray, Şubat 2022'den bu yana Süper Lig'de ilk kez korner organizasyonuyla ağları sarsmış oldu.

EN SON MOHAMED ATMIŞTI

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Galatasaray'ın korner organizasyonuyla son golünü Kayserispor'a karşı Mostafa Mohamed kaydetmişti.

Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır

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