Son dakika: En son Mostafa Mohamed yapmıştı! Bafetimbi Gomis attı, Galatasaray bu sezon bir ilki yaşadı!

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray, İstanbulspor'u konuk etti. Nef Stadyumu Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanan karşılaşmanın ilk yarısında büyük bir heyecan yaşanırken, beklenen gol 15. dakikada geldi. Sarı - kırmızılı taraftarlar golden sonra büyük bir sevinç yaşarken, bu sezon bir ilk yaşandı.

GOMIS ÖNE GEÇİRDİ

Galatasaray, müsabakanın 15. dakikasında bir köşe vuruşu kazandı. Topun başına geçen Dries Mertens ortasını yaptı. Kalabalık içerisinden meşin yuvarlağa kafasıyla vuran Bafetimbi Gomis, topu ağlarla buluşturdu ve sarı - kırmızılıları 1-0 öne geçirdi.

ŞUBAT 2022'DEN BU YANA İLK KEZ

Bu golle birlikte Galatasaray, Şubat 2022'den bu yana Süper Lig'de ilk kez korner organizasyonuyla ağları sarsmış oldu.

EN SON MOHAMED ATMIŞTI

Galatasaray'ın korner organizasyonuyla son golünü Kayserispor'a karşı Mostafa Mohamed kaydetmişti.

Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır

