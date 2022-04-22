SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Son dakika: Fatih Terim geri dönüyor! Galatasaray derken...

Son dakika: Fatih Terim geri dönüyor! Galatasaray derken...

22.04.2022 16:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Galatasaray'da sezona yeni başkan Burak Elmas yönetiminde 'Gençlik Projesi' ile başlayan teknik direktör Fatih Terim, üst üste gelen kötü sonuçların ardından devre arasında karşılıklı anlaşarak görevden ayrılmıştı. Tecrübeli çalıştırıcı için gündeme flaş bir iddia geldi. Fatih Terim'in Dünya Kupası'nın ev sahibi Katar'ı çalıştıracağı öne sürüldü.

Son dakika: Fatih Terim geri dönüyor! Galatasaray derken...

Son dakika haberleri: Sezona başladığı Galatasaray'da UEFA Avrupa Ligi'nde gruptan lider olarak çıksa da Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda gelen kötü sonuçların ardından görevden ayrılan teknik direktör Fatih Terim, yeni bir maceraya atılıyor.

DÜNYA KUPASI'NI İSTİYOR

_0fe42_800 (1)

Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra dinlenmeye geçen ve Bodrum'da bulunan Fatih Terim, kendisine gelen tekliflere göz atmaya başladı. Avrupa'nın birçok kulübünün resmi teklif sunduğu Fatih Terim'in isteğinin 2022 Dünya Kupası'nda yer almak olduğu iddia edildi.

TEKLİFE SICAK BAKIYOR

20210818_2_49670136_68023730 (Large)

1 yıldır Fatih Terim'i takımın başına getirmek isteyen Katar Milli Takımı, deneyimli çalıştırıcıya yeni bir teklif yaptı. 2022 Dünya Kupası'nda boy göstermek isteyen Fatih Terim'in de teklifi kabul etmeyi düşündüğü belirtildi.

SANCHEZ'İN YERİNE TERİM

TERR

Katar Milli Takımı'nın teknik direktörü Felix Sanhez'in sözleşmesi 30 Haziran 2022'de bitiyor. Katar, Fatih Terim'i takımın başına getirip, 21 Kasım-18 Aralık tarihleri arasında düzenlenecek olan organizasyona İmparator lakaplı hocayla girmek istiyor.

WENGER'DEN SÜRPRİZ TEKLİF

Arsene Wenger

Ayrıca Fatih Terim son olarak FIFA Global Futbol Direktörü Arsene Wenger'den teklif aldı. Wenger, Terim'den genç teknik direktör adaylarının yetiştirilmesinden sorumlu olmasını talep etti. Gözü Dünya Kupası'nda olan 68 yaşındaki teknik direktör, Wenger'e olumlu veya olumsuz bir cevap vermedi.

Galatasaraylı taraftarlar, yeni yönetimle birlikte takımın başında görmek istediği Fatih Terim'in bu kararı sonrasında hayal kırıklığı yaşadı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Torrent, Galatasaray'da kalacak mı? Hamamcıoğlu'ndan açıklama...Torrent, Galatasaray'da kalacak mı? Hamamcıoğlu'ndan açıklama...
Yeni sezonda yayıncı kuruluş belli oldu! 70 milyon dolar...Yeni sezonda yayıncı kuruluş belli oldu! 70 milyon dolar...
Tribün lideri, çapraz ateşe alınarak öldürüldü!Tribün lideri, çapraz ateşe alınarak öldürüldü!
Anahtar Kelimeler:
Fatih Terim Galatasaray Futbol Kulübü Katar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Gördüğünüz yerde toplayın: Cinsel gücü artırır...

Gördüğünüz yerde toplayın: Cinsel gücü artırır...

İstanbul'da feci kaza! Ünlü iş insanının kızı son yolculuğuna uğurlandı

İstanbul'da feci kaza! Ünlü iş insanının kızı son yolculuğuna uğurlandı

Mike Tyson uçağı adeta ringe çevirdi! O anlar izleyenleri şoke etti

Mike Tyson uçağı adeta ringe çevirdi! O anlar izleyenleri şoke etti

Fenerbahçe nasıl şampiyon olur? İşte kritik detay...

Fenerbahçe nasıl şampiyon olur? İşte kritik detay...

Galatasaray'da flaş seçim kararı! İtiraz kabul edildi

Galatasaray'da flaş seçim kararı! İtiraz kabul edildi

Fatih Terim geri dönüyor! Galatasaray derken...

Fatih Terim geri dönüyor! Galatasaray derken...

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Bilmece gibi! Cesedin karnındaki dövmenin gizemi çözülemiyor

Bilmece gibi! Cesedin karnındaki dövmenin gizemi çözülemiyor

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Arabanızın havasını tamamen değiştirecek muhteşem ürünler

Arabanızın havasını tamamen değiştirecek muhteşem ürünler

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Cinsel istismarda bulunmuştu! Öyle bir şey yaptı ki...

Cinsel istismarda bulunmuştu! Öyle bir şey yaptı ki...

50 TL altı alabileceğiniz uzun ömürlü organizerler

50 TL altı alabileceğiniz uzun ömürlü organizerler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.