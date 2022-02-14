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Son dakika: Fatih Terim'in damadından Domenec Torrent'e veryansın! 'Sen var ya sen...'

14.02.2022 07:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika Galatasaray haberleri: Sarı kırmızılılar bu sezon tarihinin en kötü sezonlarından birini yaşıyor. Galatasaray'da Fatih Terim'den sonra göreve gelen Domenec Torrent, beş maç sonunda galibiyet yüzü göremedi. İspanyol teknik adamın Kayserispor maçından sonra Fatih Terim'i hedef alan sözlerine ünlü teknik adamın damadından jet yanıt geldi. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika: Fatih Terim'in damadından Domenec Torrent'e veryansın! 'Sen var ya sen...'

Galatasaray'dan son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Galatasaray'ın başında en fazla şampiyon olan teknik direktör olan Fatih Terim, Başkan Burak Elmas tarafından görevden alındı. Burak Elmas, İspanyol hoca Torrent'i göreve getirdi. Torrent, G. Saray'ın başında çıktığı beş maçta iki beraberlik aldı.

SON DAKİKA: TORRENT, FATİH TERİM'E 'O KİŞİ' DEDİ ORTALIK KARIŞTI

Galatasaray'ın Kayserispor ile 1-1 berabere kaldığı karşılaşmanın ardından enkaz devraldığını belirten Domenec Torrent, Fatih Terim için 'Eğer yerine geldiğim o kişi başarılı olsaydı ben burada olmazdım.' dedi.

Domenec-Torrent

Torrent'in bu sözlerine Galatasaray taraftarından tepki geldi. Uzun yıllar boyunca Galatasaray'da görev yapan Mert Çetin, Instagram hesabından bir paylaşım yaparak Terim'in kazandığı kupaları gösterdi.

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FATİH TERİM'İN DAMADINDAN GÖNDERME! 'ADAMSIN SEN'

Fatih Terim'in kızı Buse Terim ile evli olan Volkan Bahçekapılı'dan Mert Çetin'e destek geldi. Torrent'in Terim için 'O kişi' demesine içerlenen Emre Belözoğlu'nun kuzeni Volkan Bahçekapılı Mert Çetin'in o gönderisini repost ederek 'Sen adamsın adam' notunu düştü.

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Anahtar Kelimeler:
Fatih Terim
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