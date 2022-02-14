Son dakika: Fatih Terim'in damadından Domenec Torrent'e veryansın! 'Sen var ya sen...'

Galatasaray'dan son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Galatasaray'ın başında en fazla şampiyon olan teknik direktör olan Fatih Terim, Başkan Burak Elmas tarafından görevden alındı. Burak Elmas, İspanyol hoca Torrent'i göreve getirdi. Torrent, G. Saray'ın başında çıktığı beş maçta iki beraberlik aldı.

SON DAKİKA: TORRENT, FATİH TERİM'E 'O KİŞİ' DEDİ ORTALIK KARIŞTI

Galatasaray'ın Kayserispor ile 1-1 berabere kaldığı karşılaşmanın ardından enkaz devraldığını belirten Domenec Torrent, Fatih Terim için 'Eğer yerine geldiğim o kişi başarılı olsaydı ben burada olmazdım.' dedi.

Torrent'in bu sözlerine Galatasaray taraftarından tepki geldi. Uzun yıllar boyunca Galatasaray'da görev yapan Mert Çetin, Instagram hesabından bir paylaşım yaparak Terim'in kazandığı kupaları gösterdi.

FATİH TERİM'İN DAMADINDAN GÖNDERME! 'ADAMSIN SEN'

Fatih Terim'in kızı Buse Terim ile evli olan Volkan Bahçekapılı'dan Mert Çetin'e destek geldi. Torrent'in Terim için 'O kişi' demesine içerlenen Emre Belözoğlu'nun kuzeni Volkan Bahçekapılı Mert Çetin'in o gönderisini repost ederek 'Sen adamsın adam' notunu düştü.



