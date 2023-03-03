Son dakika: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Kayserispor maçı öncesi ses getirdi! ''Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşı olarak bu karardan utanıyorum''

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışını sürdüren Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı - lacivertli kulübün başkanı Ali Koç, basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Kayserispor maçı öncesi yaşanan olayları açıklayan Ali Koç'un sözleri medyada ses getirdi.
İşte Ali Koç'un sözleri;
Ali Koç: "El ele, omuz omuza olmalıyız. Birbirimize en çok ihtiyacımız olan dönem. Suçlu gösterme günü değil. Bunların hesabının sorulacağı gün gelecektir ama bugün, o gün değil. Bazı ülkeler büyük savaşlardan sonra ilk olarak çocukları için tiyatrolar ve sinemalar inşa etmiştir. Çocuklarımıza sahip çıkmalıyız. Unutmamalıyız, farkındalığı yüksek tutmalıyız."
Ali Koç: "Deplasman yasağıyla ilgili süreçte bir sürü insan yalan söylüyor. Ben bir nebze biliyorum. Bize bir bilgi tebliğ etmemişlerdi ama Kayserispor'a 1 gece evvel bilgi gitmişti. Sonraki gün 18.00 gibi açıklama yaptılar. Bildiğimizi, duyduğumuzu anlatacağım. Hepsini anlatmanın yeri değil ama anlatacağım."
Ali Koç: "Bugün Kayseri'deki mahkeme bizim kararımızı reddetti. Bu olayın hukukla alakası yoktur. Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşı olarak bu karardan utanıyorum"
Ali Koç: "4 Şubat Cumartesi günü Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda 'Neden hep bize oluyor?' dedim. Bir kulüp 8 senede, 3 kere son maçta şampiyonluk kaybediyor. Bu olabilir mi? Olamaz!"
Ali Koç: "Bizim maçımızdan sonra Beşiktaş maçında da benzer protestolar oldu. Sosyal medyada paylaşılan tweetler sonrası statta infial oluştu. Böyle hassas bir dönemde öyle mesajlar paylaşmanın toplumda yapacağı etkiyi, çocuk bile bilir. Maçın bitmesi beklenebilirdi. Biz saldırıya uğradık, devlete karşıymışız. İş çok sakat yere gidiyor. Bu iş kardeşi kardeşe kırdırır."
Ali Koç: "Bunun hiçbir mantığı yok. Hiçbir argümanı yok. Ne güvenlik, ne sportif. Çıkan tek şey. 'Stadınızda böyle mi bağırıyorsunuz? Biz de sizi cezalandırıyoruz.' Ne yapmaya çalışıyorsunuz? Her maç saha mı kapatacaksınız?"
Ali Koç: "Salı günü dedikodular geldi kulağımıza. Hemen Kayserispor Başkanı Ali Çamlı'yı aradım. Anlatacağım olaylar, Berna Gözbaşı olsa, yaşanmazdı. Başkana bu iddiaları sordum. Bu kararın yanlış olduğunu söyledi ve 'Dün gece bize bilgi geldi' dedi."
Ali Koç: "Kayserispor Başkanı, yazılan açıklamanın tam tersini söyledi. Başkanı aradım, 'Sen bana böyle böyle mi dedin?' diye sordum. 'Evet' dedi. 'E sonra?' dedim. Anlatamıyor adamcağız. 'Sorma, anla' diyor. Ona da bir şey diyemiyorum. Baktım, başkan da bir şey diyemiyor, 'Bilgi nereden geldi?' diye soruyorsun, ona da cevap vermiyor. Kem küm..."
Ali Koç: "Hemen yürütmeyi durdurmak için başvurduk, mahkeme de çabuk hareket etti. Savunmalar geldi. Türkçesi, Türkçe değil. Hukuku, hukuk değil. Ne virgülü, ne noktası var. Acele yazılmış. Yazılan yazıyı biz bir türlü deşifre edemedik. Taraftarlarımızdan anlayan varsa bize yardımcı olabilir. Fenerbahçe'yi cezalandırmak mı, kutuplaştırmayı arttırmak mı? Fenerbahçe'yi rekabetten etmek mi? Ben ne suç işledim de oraya seyircisiz gidiyorum?"
Ali Koç: "Adam diyor ki, 'Maçlar şifresiz, evden izleyin.' O kadar spor zihniyetinden uzak. Kayseri'de birçok Fenerbahçeli'nin senede bir kere takımını izlemenin keyfini bilmiyorlar. Kılıfına uydurmaya çalışmışlar. O zaman şifresiz maçlarda istediğiniz kulübün taraftarlarını almayın! Nasıl olsa evde izleyebilirsiniz! Sanki stada giden taraftarların evinde Digitürk yok! İnanan bir insan, böyle savunma yapmaz!"
Ali Koç: "Kayseri Valiliği savunmasına 110 adet tweet koymuş. Yani maçta kıyamet kopacak, ülke geneline yayılacak diye 110 adet tweet koymuşlar."
Ali Koç: "Beşiktaş-Ankaragücü maçında da bu karar alınmıştır diyor... Bu insanlar futbola biraz yakın olsalar, ilk yarıdaki maçta tatsız olaylar yaşandığını bilirler. İki kulüp bir arada karar aldı ve deplasmana taraftar götürmedi. Bunun, bizim yaşadığımızla alakası yok."
Ali Koç: "FETÖ ile mücadele ederken iyiydik de, taraftarlar istifa dedi diye mi kötü olduk? Siyasi tezahüratlara küfür ve hakaret olmadığı sürece ben karışamam."
Ali Koç: "Fenerbahçe Türkiye'dir. Sarı-lacivert çatının altında her türden insan vardır. Bunu nasıl anlamazsınız siz ya? Niye bizi tekrar hedef alıyorsunuz? Biz Kayseri'ye gideceğiz ve ülkeye kaos mu yayılacak? Ben bunun kimin yaptırdığını çok iyi biliyorum. Bu belki de Cumhurbaşkanımıza yapılmış bir kötülüktür."
Ali Koç: "Fenerbahçe'nin söz konusu devletiyse, neler yaptığı ortadadır. Hükümetin lehine tezahüratlar olsaydı işlem yapacaklar mıydı? Hükümetler gider, hükümetler gelir. Kalıcı olan devlettir. Hükümet ile devlet konseptini ayıralım. Herkes devletinin yanındadır ama herkes hükümeti desteklemek zorunda değildir."
Ali Koç: "Tribünlere siyaseti siz sokuyorsunuz. Bir takımın şampiyonluk kutlamasında 4 bakanımız selfie yaptığı zaman siyasi olmuyor mu?"
Ali Koç: "Siyasi sloganları ben de istemiyorum. Ama küfür olmadığı sürece saygı duymalıyız. Bu demokratik haktır. Bizi cezalandırarak yola sokamazsınız. Bizim tarihimize bakın! Bana göre; hükümet istifa ile yönetim istifa arasında hiçbir fark yok. Hükümete karşı olan vardır, destekleyen vardır. Siz nasıl bu kadar 115 yıllık bir camiayı hedef alarak kaos ortamına hizmet ediyorsunuz? Bunu birileri açıklayacak!"
Ali Koç: "Fenerbahçe siyaset üstüdür! Biz siyasetin parçası olmak istemiyoruz. Niye bize bunu yapıyorsunuz? Koskoca Türkiye devleti var, Kayseri'ye gidecek 1000 kişi kaos yaratacak öyle mi? Türkiye'ye haksızlık ediyorsunuz. Bu yanlıştan dönülmüyor. Yazıklar olsun diyorum!"
Ali Koç: "Bu burada bitmedi. Hafta içi isimleri vereceğim. Taraftarımızdan özür diliyorum. Beceremedik çünkü hukuka güvendik. Taraftarlarımızdan rica ediyorum. Lütfen provokasyona gelmeyin. Bilerek ve isteyerek bizi buraya çekmeye çalışıyorlar"
Ali Koç: "Bizim değişmez tek çizgimiz, Atatürk çizgimizdir. Taraftarlarımıza tekrar sesleniyorum, provokasyona gelmeyin. Biliyorum içiniz yanıyor ama rica ediyorum. Biz inandığımız yoldan sapmayız. Ben inanıyorum ki sadece biz değil, başka kulüp taraftarları da bu hassasiyeti gösteriyor."
Ali Koç: "Taraftarlarımızdan tekrar özür diliyorum. Yarınki kararı değiştirmeye gücümüz yetmedir. Her şeyi gören yüce bir Allah var. Bu işin buraya gelmesine sebep olan herkesi Allah'ın takdirine havale ediyorum ve onlara hakkımı helal etmiyorum"