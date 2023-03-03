Son dakika: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Kayserispor maçı öncesi ses getirdi! ''Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşı olarak bu karardan utanıyorum''

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışını sürdüren Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı - lacivertli kulübün başkanı Ali Koç, basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Kayserispor maçı öncesi yaşanan olayları açıklayan Ali Koç'un sözleri medyada ses getirdi.

İşte Ali Koç'un sözleri;

"BUNLARIN HESABININ SORULACAĞI GÜN GELECEKTİR"

Ali Koç: "El ele, omuz omuza olmalıyız. Birbirimize en çok ihtiyacımız olan dönem. Suçlu gösterme günü değil. Bunların hesabının sorulacağı gün gelecektir ama bugün, o gün değil. Bazı ülkeler büyük savaşlardan sonra ilk olarak çocukları için tiyatrolar ve sinemalar inşa etmiştir. Çocuklarımıza sahip çıkmalıyız. Unutmamalıyız, farkındalığı yüksek tutmalıyız."

"KAYSERİSPOR'A 1 GECE EVVEL BİLGİ GİTMİŞTİ"

Ali Koç: "Deplasman yasağıyla ilgili süreçte bir sürü insan yalan söylüyor. Ben bir nebze biliyorum. Bize bir bilgi tebliğ etmemişlerdi ama Kayserispor'a 1 gece evvel bilgi gitmişti. Sonraki gün 18.00 gibi açıklama yaptılar. Bildiğimizi, duyduğumuzu anlatacağım. Hepsini anlatmanın yeri değil ama anlatacağım."

"TÜRKİYE CUMHURİYETİ'NİN VATANDAŞI OLARAK BU KARARDAN UTANIYORUM"

Ali Koç: "Bugün Kayseri'deki mahkeme bizim kararımızı reddetti. Bu olayın hukukla alakası yoktur. Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşı olarak bu karardan utanıyorum"

"BİR KULÜP 8 SENEDE, 3 KERE SON MAÇTA ŞAMPİYONLUK KAYBEDİYOR"

Ali Koç: "4 Şubat Cumartesi günü Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda 'Neden hep bize oluyor?' dedim. Bir kulüp 8 senede, 3 kere son maçta şampiyonluk kaybediyor. Bu olabilir mi? Olamaz!"

"PAYLAŞMANIN TOPLUMDA YAPACAĞI ETKİYİ, ÇOCUK BİLE BİLİR"

Ali Koç: "Bizim maçımızdan sonra Beşiktaş maçında da benzer protestolar oldu. Sosyal medyada paylaşılan tweetler sonrası statta infial oluştu. Böyle hassas bir dönemde öyle mesajlar paylaşmanın toplumda yapacağı etkiyi, çocuk bile bilir. Maçın bitmesi beklenebilirdi. Biz saldırıya uğradık, devlete karşıymışız. İş çok sakat yere gidiyor. Bu iş kardeşi kardeşe kırdırır."

"NE YAPACAKSINIZ, HER MAÇI MI KAPATACAKSINIZ"

Ali Koç: "Bunun hiçbir mantığı yok. Hiçbir argümanı yok. Ne güvenlik, ne sportif. Çıkan tek şey. 'Stadınızda böyle mi bağırıyorsunuz? Biz de sizi cezalandırıyoruz.' Ne yapmaya çalışıyorsunuz? Her maç saha mı kapatacaksınız?"

"HEMEN KAYSERİSPOR BAŞKANI ALİ ÇAMLI'YI ARADIM"

Ali Koç: "Salı günü dedikodular geldi kulağımıza. Hemen Kayserispor Başkanı Ali Çamlı'yı aradım. Anlatacağım olaylar, Berna Gözbaşı olsa, yaşanmazdı. Başkana bu iddiaları sordum. Bu kararın yanlış olduğunu söyledi ve 'Dün gece bize bilgi geldi' dedi."

"ANLATAMIYOR ADAMCAĞIZ. 'SORMA, ANLA' DİYOR"

Ali Koç: "Kayserispor Başkanı, yazılan açıklamanın tam tersini söyledi. Başkanı aradım, 'Sen bana böyle böyle mi dedin?' diye sordum. 'Evet' dedi. 'E sonra?' dedim. Anlatamıyor adamcağız. 'Sorma, anla' diyor. Ona da bir şey diyemiyorum. Baktım, başkan da bir şey diyemiyor, 'Bilgi nereden geldi?' diye soruyorsun, ona da cevap vermiyor. Kem küm..."

"TÜRKÇESİ, TÜRKÇE DEĞİL. HUKUKU, HUKUK DEĞİL"

Ali Koç: "Hemen yürütmeyi durdurmak için başvurduk, mahkeme de çabuk hareket etti. Savunmalar geldi. Türkçesi, Türkçe değil. Hukuku, hukuk değil. Ne virgülü, ne noktası var. Acele yazılmış. Yazılan yazıyı biz bir türlü deşifre edemedik. Taraftarlarımızdan anlayan varsa bize yardımcı olabilir. Fenerbahçe'yi cezalandırmak mı, kutuplaştırmayı arttırmak mı? Fenerbahçe'yi rekabetten etmek mi? Ben ne suç işledim de oraya seyircisiz gidiyorum?"

FENERBAHÇE'NİN PAYLAŞIMI

"KILIFINA UYDURMAYA ÇALIŞMIŞLAR"

Ali Koç: "Adam diyor ki, 'Maçlar şifresiz, evden izleyin.' O kadar spor zihniyetinden uzak. Kayseri'de birçok Fenerbahçeli'nin senede bir kere takımını izlemenin keyfini bilmiyorlar. Kılıfına uydurmaya çalışmışlar. O zaman şifresiz maçlarda istediğiniz kulübün taraftarlarını almayın! Nasıl olsa evde izleyebilirsiniz! Sanki stada giden taraftarların evinde Digitürk yok! İnanan bir insan, böyle savunma yapmaz!"

"ÜLKE GENELİNE YAYILACAK DİYE 110 ADET TWEET KOYMUŞLAR"

Ali Koç: "Kayseri Valiliği savunmasına 110 adet tweet koymuş. Yani maçta kıyamet kopacak, ülke geneline yayılacak diye 110 adet tweet koymuşlar."

"İKİ KULÜP BİR ARADA KARAR ALDI VE DEPLASMANA TARAFTAR GÖTÜRMEDİ"

Ali Koç: "Beşiktaş-Ankaragücü maçında da bu karar alınmıştır diyor... Bu insanlar futbola biraz yakın olsalar, ilk yarıdaki maçta tatsız olaylar yaşandığını bilirler. İki kulüp bir arada karar aldı ve deplasmana taraftar götürmedi. Bunun, bizim yaşadığımızla alakası yok."

"TARAFTARLAR İSTİFA DEDİ DİYE Mİ KÖTÜ OLDUK"

Ali Koç: "FETÖ ile mücadele ederken iyiydik de, taraftarlar istifa dedi diye mi kötü olduk? Siyasi tezahüratlara küfür ve hakaret olmadığı sürece ben karışamam."

"BU BELKİ DE CUMHURBAŞKANIMIZA YAPILMIŞ BİR KÖTÜLÜKTÜR"

Ali Koç: "Fenerbahçe Türkiye'dir. Sarı-lacivert çatının altında her türden insan vardır. Bunu nasıl anlamazsınız siz ya? Niye bizi tekrar hedef alıyorsunuz? Biz Kayseri'ye gideceğiz ve ülkeye kaos mu yayılacak? Ben bunun kimin yaptırdığını çok iyi biliyorum. Bu belki de Cumhurbaşkanımıza yapılmış bir kötülüktür."

"HÜKÜMETLER GİDER, HÜKÜMETLER GELİR. KALICI OLAN DEVLETTİR"

Ali Koç: "Fenerbahçe'nin söz konusu devletiyse, neler yaptığı ortadadır. Hükümetin lehine tezahüratlar olsaydı işlem yapacaklar mıydı? Hükümetler gider, hükümetler gelir. Kalıcı olan devlettir. Hükümet ile devlet konseptini ayıralım. Herkes devletinin yanındadır ama herkes hükümeti desteklemek zorunda değildir."

"4 BAKANIMIZ SELFİE YAPTIĞI ZAMAN SİYASİ OLMUYOR MU?"

Ali Koç: "Tribünlere siyaseti siz sokuyorsunuz. Bir takımın şampiyonluk kutlamasında 4 bakanımız selfie yaptığı zaman siyasi olmuyor mu?"

"BANA GÖRE; HÜKÜMET İSTİFA İLE YÖNETİM İSTİFA ARASINDA HİÇBİR FARK YOK"

Ali Koç: "Siyasi sloganları ben de istemiyorum. Ama küfür olmadığı sürece saygı duymalıyız. Bu demokratik haktır. Bizi cezalandırarak yola sokamazsınız. Bizim tarihimize bakın! Bana göre; hükümet istifa ile yönetim istifa arasında hiçbir fark yok. Hükümete karşı olan vardır, destekleyen vardır. Siz nasıl bu kadar 115 yıllık bir camiayı hedef alarak kaos ortamına hizmet ediyorsunuz? Bunu birileri açıklayacak!"

"BU YANLIŞTAN DÖNÜLMÜYOR. YAZIKLAR OLSUN DİYORUM!"

Ali Koç: "Fenerbahçe siyaset üstüdür! Biz siyasetin parçası olmak istemiyoruz. Niye bize bunu yapıyorsunuz? Koskoca Türkiye devleti var, Kayseri'ye gidecek 1000 kişi kaos yaratacak öyle mi? Türkiye'ye haksızlık ediyorsunuz. Bu yanlıştan dönülmüyor. Yazıklar olsun diyorum!"

"TARAFTARIMIZDAN ÖZÜR DİLİYORUM, BECEREMEDİK ÇÜNKÜ HUKUKA GÜVENDİK"

Ali Koç: "Bu burada bitmedi. Hafta içi isimleri vereceğim. Taraftarımızdan özür diliyorum. Beceremedik çünkü hukuka güvendik. Taraftarlarımızdan rica ediyorum. Lütfen provokasyona gelmeyin. Bilerek ve isteyerek bizi buraya çekmeye çalışıyorlar"

"BİZİM DEĞİŞMEZ TEK ÇİZGİMİZ, ATATÜRK ÇİZGİMİZDİR"

Ali Koç: "Bizim değişmez tek çizgimiz, Atatürk çizgimizdir. Taraftarlarımıza tekrar sesleniyorum, provokasyona gelmeyin. Biliyorum içiniz yanıyor ama rica ediyorum. Biz inandığımız yoldan sapmayız. Ben inanıyorum ki sadece biz değil, başka kulüp taraftarları da bu hassasiyeti gösteriyor."

"ONLARA HAKKIMI HELAL ETMİYORUM"

Ali Koç: "Taraftarlarımızdan tekrar özür diliyorum. Yarınki kararı değiştirmeye gücümüz yetmedir. Her şeyi gören yüce bir Allah var. Bu işin buraya gelmesine sebep olan herkesi Allah'ın takdirine havale ediyorum ve onlara hakkımı helal etmiyorum"

