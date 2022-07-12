Son dakika: Fenerbahçe'den ayrılan Mesut Özil'in yeni adresi Başakşehir oluyor! Emre Belözoğlu etkisi...

Son dakika haberleri: Fenerbahçe’ye büyük umutlarla transfer olan ancak beklentilerin altında kalan ve sarı-lacivertlilerin eski teknik direktörü İsmail Kartal ile yaşadığı problem nedeniyle geride bıraktığımız sezonun 30. haftasında oynanan İttifak Holding Konyaspor maçının ardından kadro dışı kalan, Jorge Jesus’un planlamasında da yer almayan Mesut Özil ile yollar ayrıldı. 33 yaşındaki futbolcunun yeni adresi ise netleşmek üzere.

BAŞAKŞEHİR İLE ANLAŞTI

Her defasında kariyerine ve özel hayatına İstanbul’da devam etmek istediğini söyleyen Mesut, Başakşehir ile anlaştı.

EMRE BELÖZOĞLU ETKİSİ

33 yaşındaki futbolcunun turuncu-lacivertlileri seçmesindeki önemli etkenlerden biri de Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu...

YOLLARI TEKRAR KESİŞİYOR

Fenerbahçe’de beraber çalışan aynı zamanda da yakın dostlukları bulunan ikilinin yolları tekrar kesişiyor.

BU HAFTA İÇİNDE İMZA

Turuncu-lacivertli yönetim, hafta bitmeden tecrübeli oyuncuya resmi imzayı attırmayı planlıyor. (İHA)



