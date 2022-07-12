SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Son dakika: Fenerbahçe'den ayrılan Mesut Özil'in yeni adresi Başakşehir oluyor! Emre Belözoğlu etkisi...

Son dakika: Fenerbahçe'den ayrılan Mesut Özil'in yeni adresi Başakşehir oluyor! Emre Belözoğlu etkisi...

12.07.2022 11:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Fenerbahçe'de geride bıraktığımız sezonun 30. haftasında oynanan İttifak Holding Konyaspor maçının ardından Ozan Tufan ile birlikte kadro dışı bırakılan Mesut Özil, 'Çocukluk aşkım' dediği sarı - lacivertli takıma veda etti. Özil'in ayrılığı için resmi açıklamanın kısa süre içerisinde yapılması beklenirken, 33 yaşındaki yıldız futbolcunun yeni adresinin Başakşehir olduğu ifade edildi.

Son dakika: Fenerbahçe'den ayrılan Mesut Özil'in yeni adresi Başakşehir oluyor! Emre Belözoğlu etkisi...
Mesut Özil

Mesut Özil

ALM Almanya
Yaş: 34 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Son dakika haberleri: Fenerbahçe’ye büyük umutlarla transfer olan ancak beklentilerin altında kalan ve sarı-lacivertlilerin eski teknik direktörü İsmail Kartal ile yaşadığı problem nedeniyle geride bıraktığımız sezonun 30. haftasında oynanan İttifak Holding Konyaspor maçının ardından kadro dışı kalan, Jorge Jesus’un planlamasında da yer almayan Mesut Özil ile yollar ayrıldı. 33 yaşındaki futbolcunun yeni adresi ise netleşmek üzere.

BAŞAKŞEHİR İLE ANLAŞTI

195963eb-3068-4d14-9fcd-f4fa13bb72eb

Her defasında kariyerine ve özel hayatına İstanbul’da devam etmek istediğini söyleyen Mesut, Başakşehir ile anlaştı.

EMRE BELÖZOĞLU ETKİSİ

7fad87c1-6af9-464d-8ec9-9d46a2c62e9f

33 yaşındaki futbolcunun turuncu-lacivertlileri seçmesindeki önemli etkenlerden biri de Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu...

YOLLARI TEKRAR KESİŞİYOR

41700fb7-d91e-4f6d-a4dd-f5f3fe16d7ca

Fenerbahçe’de beraber çalışan aynı zamanda da yakın dostlukları bulunan ikilinin yolları tekrar kesişiyor.

BU HAFTA İÇİNDE İMZA

3f2790a0-4511-4cc2-9f75-c4c0cc5e7ea9

Turuncu-lacivertli yönetim, hafta bitmeden tecrübeli oyuncuya resmi imzayı attırmayı planlıyor. (İHA)


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Fenerbahçeliler hazır mı? 'Hayırlı olsun...'Fenerbahçeliler hazır mı? 'Hayırlı olsun...'
Transfer için İstanbul'a geldi! Hangi takım?Transfer için İstanbul'a geldi! Hangi takım?
Jesus'a yan bakılmıyor! Bakın kimi gönderiyor...Jesus'a yan bakılmıyor! Bakın kimi gönderiyor...
Anahtar Kelimeler:
transfer Başakşehir Mesut Özil Emre Belözoğlu fenerbahçe son dakika haberleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kandıra’da denizde dehşet haberleri peş peşe geldi!

Kandıra’da denizde dehşet haberleri peş peşe geldi!

EYT için gaza basıldı! 7200 ve 9000 prim günü...

EYT için gaza basıldı! 7200 ve 9000 prim günü...

Fenerbahçeliler hazır mı? 'Hayırlı olsun...'

Fenerbahçeliler hazır mı? 'Hayırlı olsun...'

Muriqi'de kriz! FIFA'lık oldu, G.Saray devrede

Muriqi'de kriz! FIFA'lık oldu, G.Saray devrede

F.Bahçe'nin yeni transferi İstanbul'da!

F.Bahçe'nin yeni transferi İstanbul'da!

'Yarışı Galatasaray kazandı!' Olay yorum...

'Yarışı Galatasaray kazandı!' Olay yorum...

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Rest çekti! Cinsel içerikli fotoğraflarını görünce...

Rest çekti! Cinsel içerikli fotoğraflarını görünce...

42 kadını acımasızca katletti, savunması herkesi şaşırttı

42 kadını acımasızca katletti, savunması herkesi şaşırttı

Mutfağınızda muhakkak olmalı! Hem ekonomik hem doğa dostu mini ürünler

Mutfağınızda muhakkak olmalı! Hem ekonomik hem doğa dostu mini ürünler

“Kendini örtmelisin” dediler ama dinlemedi! Bikinili pozuyla...

“Kendini örtmelisin” dediler ama dinlemedi! Bikinili pozuyla...

Sır gibi saklıyordu! İngiliz basını ifşa etti

Sır gibi saklıyordu! İngiliz basını ifşa etti

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.