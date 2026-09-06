SON DAKİKA | Fenerbahçe'den Guendouzi kararına itiraz! Aziz Yıldırım açıkladı, emsal cezalar gündemde...

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu'ndaki olaylı Lyon maçının ardından UEFA Disiplin Kurulu tarafından Matteo Guendouzi'ye kesilen ağır faturayı yargıya taşıyor. Fransız yıldıza verilen 4 maç men (2'si bu sezon, 2'si 1 yıl ertelemeli) ve 50.000 Euro para cezasına yönelik resmi itiraz sürecinin başlatıldığı öğrenildi.

AZİZ YILDIRIM'DAN TAHKİM AÇIKLAMASI

Dün akşam Beşiktaş ile oynanan derbinin ardından konuyla ilgili kamuoyunu bilgilendiren başkan Aziz Yıldırım, hukuki adımların atıldığını belirtti. Yıldırım, "Arkadaşlar müracaatı yaptı. Şimdi Tahkim'e gidecek. Tahkim'de inşallah iner. Öbürü kalktı. Herhalde Guendouzi'nin cezası iner diye düşünüyoruz." sözleriyle kararın UEFA Tahkim Kurulu'ndan döneceğine dair umutlu olduklarını ifade etti.

EMSAL KARARLARLA KIYASLANDI: MBAPPE VE BELLINGHAM ÖRNEĞİ

Guendouzi'ye uygulanan ağır yaptırım, Avrupa futbolundaki geçmiş disiplin dosyalarını da yeniden gündeme getirdi. EURO 2024'te rakibine hakaret eden Marko Arnautovic (1 maç) ve provokatif el hareketi yapan Jude Bellingham (1 maç ertelemeli) örneklerinin yanı sıra; 12 Mart 2025'teki Real Madrid - Atletico Madrid maçında tribünleri tahrik eden Kylian Mbappe'ye verilen 1 maçlık men cezası, Fenerbahçeli yıldıza verilen 4 maçlık cezanın orantısız olduğu yönündeki eleştirileri güçlendirdi.

TAHRİK GÖRMEZDEN Mİ GELİNDİ?

Kararın tartışılan bir diğer boyutu ise maç esnasında yaşanan provokasyonlar oldu. Spor kamuoyunda, müsabaka boyunca Guendouzi'nin ailesine yönelik gerçekleştirilen ağır hakaretlerin UEFA tarafından hafifletici bir tahrik unsuru olarak yeterince dikkate alınmadığı savunuldu. Aynı dosyada yargılanan Mason Greenwood'un 1 maçlık cezasının tamamen ertelenmesine karşın, Guendouzi'nin cezasının 2 maçlık bölümünün doğrudan infaz edilecek olması da çifte standart tepkilerini beraberinde getirdi. Tüm gözler şimdi UEFA Tahkim Kurulu'nun vereceği nihai kararda.