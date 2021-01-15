SON DAKİKA! Fenerbahçe'den Mert Hakan Yandaş açıklaması!

Fenerbahçe'nin evinde 1-0 kazandığı Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçında Mert Hakan Yandaş şoku yaşandı. Kasımpaşa takımından Aytaç Kara ile ikili mücadele esnasında yerde kalan Mert Hakan Yandaş, rakibine yerde iken vurunca kırmızı kart görmüştü. Fenerbahçe'den detaylı bir açıklama geldi.

Fenerbahçe'den Kasımpaşa maçında kırmızı kart gören Mert Hakan Yandaş için açıklama:

''PFDK ve Tahkim Kurulu’nun standartlarının takipçisi olacağız.''

POZİSYON NASIL OLDU?

Fenerbahçe maçın son dakikalarına 1-0 önde girdi. 90. dakikada Mert Hakan rakibi Aytaç Kara'ya müdahalede bulundu.Hakem Ümit Öztürk Mert Hakan'ı kırmızı kart ile cezalandırdı. Fenerbahçeli futbolcular büyük itirazda bulundu.Futbolcular maçın hakemine Kasımpaşalı Aytaç Kara'nın Mert Hakan'a vurduğu yönünde itirazda bulundu. VAR incelemesi sonrasında karar değişmedi.Fenerbahçeli taraftarlar sosyal medyada bu duruma tepki gösterdi. Taraftarlar, hakem Ümit Öztürk'ü Aytaç Kara kırmızı kart göstermemesi nedeniyle eleştirdi.