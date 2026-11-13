SON DAKİKA: Fenerbahçe'den resmi açıklama: 'Yeni yapılanmaya gidilmiştir' diyerek o ismi duyurdular

Fenerbahçe, Futbol A Takımı'nın sağlık departmanında yeni bir yapılanmaya gidildiğini duyurdu. Sarı-lacivertli kulüp, sağlık departmanının sorumluluğuna Dr. Halil Polat'ın getirildiğini açıklarken organizasyon yapısının da yeniden düzenlendiğini bildirdi.
İşte Fenerbahçe'nin açıklaması:
Fenerbahçe Futbol A Takımımızın sportif hedefleri doğrultusunda, sporcu sağlığının korunması, tedavi ve rehabilitasyon süreçlerinin etkin şekilde yürütülmesi amacıyla sağlık departmanımızda kapsamlı bir yapılanmaya gidilmiştir.
Bu kapsamda sağlık ekibimizin organizasyon yapısı yeniden düzenlenmiş; sağlık departmanımızın sorumluluğuna Dr. Halil Polat getirilmiştir.
Yeni yapılanmanın Futbol A Takımımıza hayırlı olmasını diler, Dr. Halil Polat’a ve sağlık ekibimizin tüm üyelerine görevlerinde başarılar dileriz.
Fenerbahçe Spor Kulübü
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