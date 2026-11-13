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SON DAKİKA: Fenerbahçe'den resmi açıklama: 'Yeni yapılanmaya gidilmiştir' diyerek o ismi duyurdular

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun gelişiyle çalışmalar da hız kazandı. Sarı-lacivertli yönetim, takımın performansını doğrudan etkileyen önemli bir alanda dikkat çeken bir değişikliğe imza attı. İşte detaylar...

SON DAKİKA: Fenerbahçe'den resmi açıklama: 'Yeni yapılanmaya gidilmiştir' diyerek o ismi duyurdular
Cevdet Berker İşleyen

Fenerbahçe, Futbol A Takımı'nın sağlık departmanında yeni bir yapılanmaya gidildiğini duyurdu. Sarı-lacivertli kulüp, sağlık departmanının sorumluluğuna Dr. Halil Polat'ın getirildiğini açıklarken organizasyon yapısının da yeniden düzenlendiğini bildirdi.

İşte Fenerbahçe'nin açıklaması:

Fenerbahçe Futbol A Takımımızın sportif hedefleri doğrultusunda, sporcu sağlığının korunması, tedavi ve rehabilitasyon süreçlerinin etkin şekilde yürütülmesi amacıyla sağlık departmanımızda kapsamlı bir yapılanmaya gidilmiştir.

Bu kapsamda sağlık ekibimizin organizasyon yapısı yeniden düzenlenmiş; sağlık departmanımızın sorumluluğuna Dr. Halil Polat getirilmiştir.

Yeni yapılanmanın Futbol A Takımımıza hayırlı olmasını diler, Dr. Halil Polat’a ve sağlık ekibimizin tüm üyelerine görevlerinde başarılar dileriz.

Fenerbahçe Spor Kulübü

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