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  4. Son dakika: Fenerbahçe forvet transferi için düğmeye bastı! Beşiktaş'ın kapısından dönmüştü...

Son dakika: Fenerbahçe forvet transferi için düğmeye bastı! Beşiktaş'ın kapısından dönmüştü...

03.02.2022 13:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'den son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Devre arası transfer döneminde takıma önemli isimler katmak isteyen sarı lacivertlilerde öncelik forvet ve sol bek bölgesi. Teknik direktör İsmail Kartal, başkan Ali Koç ile yaptığı görüşmede forvet konusundaki isteğini ifade etti. Fenerbahçe sol bek için Kasımpaşa'nın genç oyuncusunu düşünüyor. Forvet için de İtalya'dan son dakika iddiası geldi!

Son dakika: Fenerbahçe forvet transferi için düğmeye bastı! Beşiktaş'ın kapısından dönmüştü...

Uzun süre Beşiktaş ve Başakşehir'in de ilgilendiği dünya yıldızı golcü için Fenerbahçe çalışmalarına başladı. Sarı lacivertliler devre arasında Ozan Tufan'ı yeniden kadrosuna kattığını duyurdu. Meyer, Danimarka'ya transfer oldu. Serdar Aziz'in de takımdan ayrılma durumu var. Forvet transferi için yeni bir isim gündeme geldi.

SON DAKİKA: FENERBAHÇE'DEN DİEGO COSTA ATAĞI

Kariyerince Chelsea ve Atletico Madrid gibi dünya devleri olan golcü oyuncu için sürpriz bir iddia ortaya atıldı! İtalyan medyası tarafından duyurulan haberde Fenerbahçe'nin Diego Costa ile ilgilendiğini yazıldı.

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BEŞİKTAŞ'A TRANSFERİ AN MESELESİYDİ...

Beşiktaş sezon başında Batshuayi'yi transfer etmeden önce Diego Costa ile uzun süre görüşmüştü. Brezilyalı golcünün istediği maaş nedeniyle transfer gerçekleşmemişti. Diego Costa da bunun üzerine Atletico Mineiro'ya imza atmıştı.

33 yaşındaki golcü kariyerinde Chelsea, Atletico Madrid, Celta Vigo gibi takımlarda forma giydi.


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Fenerbahçe Futbol Kulübü
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